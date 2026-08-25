«Подумали, що це AI»: Зеленський розповів, як парад українських дронів шокував іноземних партнерів

Масштабна демонстрація новітніх українських технологій під час нещодавнього військового параду викликала такий сильний резонанс у світі, що деякі іноземні делегації спочатку просто не повірили власним очам. Про це під час сьогоднішнього спілкування з журналістами розповів Президент України Володимир Зеленський.

Військовий парад у Києві. Скриншот з відео

За словами Глави держави, видовище з величезною кількістю безпілотних апаратів виглядало настільки футуристично, що союзники сприйняли відеоряд за комп'ютерне моделювання.

"Подумали, що це AI, — поділився курйозними деталями реакції закордонних гостей Президент, зазначивши, що сьогодні довелося окремо спростовувати ці сумніви, — Це дійсно був дроновий парад. Я вважаю, що це класний якраз був елемент, дійсно правильний".

Володимир Зеленський підкреслив, що такий формат презентації вітчизняного оборонно-промислового комплексу продемонстрував колосальну технологічну стійкість України та викликав хвилю сильного піднесення серед міжнародної спільноти та пересічних українців.

"Всі заряджені партнери, — емоційно описав атмосферу після завершення офіційних заходів Глава держави, — І я заряджений, я завжди заряджений".

Окремо лідер країни зачепив надважливу тему забезпечення безпеки під час проведення масового заходу в умовах воєнного стану. Як з'ясувалося, фінальні акорди свята супроводжувалися серйозним бойовим прикриттям, про яке організатори з міркувань секретності воліли не поширюватися в реальному часі.

"У нас чергували літаки, ми не хоіли про це говорити, допомагали охороняти партнерів, і людей, багато ж людей було", — резюмував Зеленський, пояснюючи залучення бойової авіації .

Нагадаємо, учора у Києві відбувся військовий парад, де "пройшлися" НРК, були залучені морські дрони, дрони-перехоплювачі у повітрі, а також авіація.