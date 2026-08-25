«Подумали, що це AI»: Зеленський розповів, як парад українських дронів шокував іноземних партнерів

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Недилько Ксения
Масштабна демонстрація новітніх українських технологій під час нещодавнього військового параду викликала такий сильний резонанс у світі, що деякі іноземні делегації спочатку просто не повірили власним очам. Про це під час сьогоднішнього спілкування з журналістами розповів Президент України Володимир Зеленський.
Військовий парад у Києві. Скриншот з відео
За словами Глави держави, видовище з величезною кількістю безпілотних апаратів виглядало настільки футуристично, що союзники сприйняли відеоряд за комп'ютерне моделювання.
Володимир Зеленський підкреслив, що такий формат презентації вітчизняного оборонно-промислового комплексу продемонстрував колосальну технологічну стійкість України та викликав хвилю сильного піднесення серед міжнародної спільноти та пересічних українців.
Окремо лідер країни зачепив надважливу тему забезпечення безпеки під час проведення масового заходу в умовах воєнного стану. Як з'ясувалося, фінальні акорди свята супроводжувалися серйозним бойовим прикриттям, про яке організатори з міркувань секретності воліли не поширюватися в реальному часі.
Нагадаємо, учора у Києві відбувся військовий парад, де "пройшлися" НРК, були залучені морські дрони, дрони-перехоплювачі у повітрі, а також авіація.