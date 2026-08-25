«Подумали, что это AI»: Зеленский рассказал, как парад украинских дронов шокировал иностранных партнеров

Масштабная демонстрация новейших украинских технологий во время недавнего военного парада вызвала такой сильный резонанс в мире, что некоторые иностранные делегации поначалу просто не поверили своим глазам. Об этом в ходе сегодняшнего общения с журналистами рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Военный парад в Киеве. Скриншот из видео

По словам Главы государства, зрелище с множеством беспилотных аппаратов выглядело настолько футуристично, что союзники восприняли видеоряд за компьютерное моделирование.

"Подумали, что это AI, – поделился курьезными деталями реакции зарубежных гостей Президент, отметив, что сегодня пришлось отдельно опровергать эти сомнения, – это действительно был дроновый парад. Я считаю, что это классный как раз элемент, действительно правильный".

Владимир Зеленский подчеркнул, что такой формат презентации отечественного оборонно-промышленного комплекса продемонстрировал колоссальную технологическую устойчивость Украины и вызвал волну сильного подъема среди международного сообщества и рядовых украинцев.

"Все заряженные партнеры, — эмоционально описал атмосферу после завершения официальных мероприятий Глава государства, — И я заряжен, я всегда заряжен".

Отдельно лидер страны затронул важнейшую тему обеспечения безопасности во время проведения массового мероприятия в условиях военного положения. Как выяснилось, финальные аккорды праздника сопровождались серьезным боевым прикрытием, о котором устроители по соображениям секретности предпочитали не распространяться в реальном времени.

"У нас дежурили самолеты, мы не хотели об этом говорить, помогали охранять партнеров, и людей, много людей было", — резюмировал Зеленский, объясняя привлечение боевой авиации .

Напомним, вчера в Киеве состоялся военный парад , где "прошлись" НРК, были привлечены морские дроны, дроны-перехватчики в воздухе, а также авиация.