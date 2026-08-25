Украинская система противовоздушной обороны получила дополнительный ресурс для отражения вражеских воздушных атак. Глава государства Владимир Зеленский объявил об успешном прибытии очередного пакета военной помощи, содержащего дефицитные боеприпасы для западных комплексов.

Иллюстративное фото

Президент сознательно воздержался от разглашения конфиденциальных деталей по отношению к стране-партнеру и объемам помощи, чтобы обеспечить безопасность поставок.

"Украина получила небольшую партию ракет для Patriot и AIM, – сообщил Владимир Зеленский, очерчивая текущие результаты работы с союзниками, – также подтверждены поставки Crotale".

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на важность этого поступления, имеющиеся объемы все еще не способны полностью закрыть потребности фронта и тыловых городов, поэтому работа над привлечением дополнительных средств продолжается непрерывно.

"Называть оказавшее помощь государство не буду , — отмечает Президент, — Точное количество полученных ракет для Patriot также не назову , скажу лишь, что Украине нужно больше".

Кроме боеприпасов большой дальности украинский арсенал существенно усилится комплексами ближнего радиуса действия. Партнеры уже направили официальные гарантии по отправке дополнительных тактических единиц ПВО.

"Украина получила подтверждение поставки нескольких систем ПВО Crotale и ракет к ним, — резюмировал Глава государства, подчеркивая комплексное расширение оборонных способностей, — а также уже получила ракеты AIM".

Военные эксперты напоминают, что французские зенитные ракетные комплексы малой дальности Crotale предназначены для эффективного перехвата воздушных целей на низких и средних высотах. В свою очередь, ракеты семейства AIM обладают уникальной гибкостью в использовании, ведь их можно запускать не только с пилотируемой авиации, но и адаптировать под работу наземных платформ ПВО.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что парад украинских дронов в Киеве шокировал иностранных партнеров, из-за чего они подумали, что это ИИ.