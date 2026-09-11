Приховати цю катастрофу вже неможливо: Банковій поставили ультиматум для виживання України

Україна входить у небезпечний період бюджетної нестабільності, а зволікання з переговорами з міжнародними кредиторами може лише погіршити ситуацію. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко, коментуючи заяви про значний дефіцит фінансування державного бюджету.

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За словами Денисенка, проблема накопичувалася давно, однак тепер приховувати масштаби дефіциту вже неможливо. Особливо ризикованою ситуацію робить те, що значна частина необхідних коштів пов’язана з оборонними витратами.

"Ми маємо глобальну бюджетну кризу, і вирішення цієї бюджетної кризи поки знаходиться під глобальним знаком питання", — заявив політолог.

Однією з ключових причин економічних проблем Денисенко називає ускладнення експорту, проблеми металургії, аграрного сектору та постійні російські удари по логістиці й підприємствах. На його думку, уряду вже недостатньо лише просити партнерів про нові транші.

Політолог переконаний, що Києву слід розпочати нові переговори з МВФ щодо довгострокової реструктуризації та можливого списання частини боргів.

"На сьогоднішній час назрів момент, щоб ми почали насправді переговори про списання боргів перед Міжнародним валютним фондом", — наголосив Денисенко.

Він також попередив, що зовнішня підтримка не може вважатися гарантованою на багато років уперед, оскільки політична ситуація в Європі та США здатна змінитися.

"Якщо ми цього не будемо робити зараз, ми все одно скотимося до дефолту. Тільки дефолт може бути контрольований, а може бути неконтрольований", — заявив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що нові дипломатичні зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямовані на завершення війни в Україні, вже зіткнулися з обставинами, які змушують сумніватися у швидкому успіху мирної ініціативи.