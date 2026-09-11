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Трамп зазнав страшного фіаско з умиротворенням Путіна: на Заході розкрили показовий момент

Незважаючи на слова Дональда Трампа про нібито готовність Путіна домовлятися, Росія не припиняє атак на Україну, тоді як принципові суперечності між сторонами досі не подолані

11 вересня 2026, 08:30
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Клименко Елена

Нові дипломатичні зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямовані на завершення війни в Україні, вже зіткнулися з обставинами, які змушують сумніватися у швидкому успіху мирної ініціативи. Як пише CNN, після чергової активізації контактів Вашингтону Трамп заявив, що Володимир Путін нібито прагне домовленостей. Американський президент також висловив сподівання, що Володимир Зеленський буде готовий укласти угоду.

Трамп зазнав страшного фіаско з умиротворенням Путіна: на Заході розкрили показовий момент

Фото: з відкритих джерел

Однак дії Москви поки не свідчать про помітну деескалацію. Російський реактивний безпілотник порушив повітряний простір Молдови, через що затримали виліт літака із Зеленським до Норвегії. Молдовська сторона припустила, що поява російського розвідувального дрону могла бути невипадковою. Крім того, після від'їзду з Києва американських представників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа Росія після короткої паузи знову завдала ракетно-дронових ударів по Україні. Внаслідок однієї з атак загинули п'ятеро людей.

CNN зазначає, що активізація американської дипломатії потенційно може наблизити завершення війни, однак фундаментальні суперечності між Києвом і Москвою залишаються. Додаткові питання викликає підхід американських переговорників. Віткофф позитивно відгукувався про свої зустрічі з Путіним, тоді як Кушнер говорив про необхідність знайти рішення, яке стало б "виграшним" для обох сторін. 

Водночас російські вимоги залишаються неприйнятними для Києва. Путін продовжує вимагати усунення так званих "корінних причин" війни, а Москва претендує навіть на українські території, які її армія не контролює.

Сам Трамп пояснює затягування дипломатичного процесу складними особистими відносинами президентів України та РФ.

"Затримка полягає в тому, що двоє людей ненавидять одне одного", — заявив він, додавши, що, на його думку, обидві сторони вже втомилися від війни. 

Портал "Коментарі" вже писав, що триденна поїздка президента Володимира Зеленського до Канади з відвідуванням одразу кількох локацій є надто тривалою для глави держави, яка перебуває у стані війни. Крім того, президенту не варто особисто замикати на собі вирішення всіх питань, пов'язаних із міжнародною допомогою. Таку думку в етері Еспресо та Slawa.TV висловив дипломат Олександр Мацука, який у 2009–2016 роках очолював секретаріат Ради безпеки ООН.



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