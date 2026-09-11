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Трамп потерпел страшное фиаско с умиротворением Путина: на Западе раскрыли показательный момент

Несмотря на слова Дональда Трампа о якобы готовности Путина договариваться, Россия не прекращает атак на Украину, тогда как принципиальные противоречия между сторонами до сих пор не преодолены

11 сентября 2026, 08:30
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Клименко Елена

Новые дипломатические усилия администрации президента США Дональда Трампа, направленные на завершение войны в Украине, уже столкнулись с обстоятельствами, заставляющими сомневаться в скорейшем успехе мирной инициативы. Как пишет CNN, после очередной активизации контактов Вашингтона Трамп заявил, что Владимир Путин якобы стремится к договоренностям. Американский президент также выразил надежду, что Владимир Зеленский будет готов заключить соглашение.

Трамп потерпел страшное фиаско с умиротворением Путина: на Западе раскрыли показательный момент

Фото: из открытых источников

Однако действия Москвы пока не свидетельствуют о заметной деэскалации. Российский реактивный беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы, из-за чего задержали вылет самолета из Зеленского в Норвегию. Молдавская сторона предположила, что появление русского разведывательного дрона могло быть неслучайным. Кроме того, после отъезда из Киева американских представителей Джареда Кушнера и Стива Виткоффа Россия после короткой паузы снова нанесла ракетно-дроновые удары по Украине. В результате одной из атак погибли пять человек.

CNN отмечает, что активизация американской дипломатии может приблизить завершение войны, однако фундаментальные противоречия между Киевом и Москвой остаются. Дополнительные вопросы вызывает подход американских переговорщиков. Виткофф положительно отзывался о своих встречах с Путиным, тогда как Кушнер говорил о необходимости найти решение, которое стало бы выигрышным для обеих сторон.  

В то же время, российские требования остаются неприемлемыми для Киева. Путин продолжает требовать устранения так называемых коренных причин войны, а Москва претендует даже на украинские территории, которые ее армия не контролирует.

Сам Трамп объясняет затягивание дипломатического процесса сложными личными отношениями президентов Украины и РФ.

"Задержка состоит в том, что два человека ненавидят друг друга", — заявил он, добавив, что, по его мнению, обе стороны уже устали от войны.

Портал "Комментарии" уже писал, что трехдневная поездка президента Владимира Зеленского в Канаду с посещением сразу нескольких локаций слишком продолжительна для главы государства, находящегося в состоянии войны. Кроме того, президенту не стоит лично замыкать решение всех вопросов, связанных с международной помощью. Такое мнение в эфире Эспрессо и Slawa.TV выразил дипломат Александр Мацука, возглавлявший в 2009–2016 годах секретариат Совета безопасности ООН.



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