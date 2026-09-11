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Скрыть эту катастрофу уже невозможно: Банковой поставили ультиматум для выживания Украины

Политолог Вадим Денисенко считает, что Украине необходимо срочно пересматривать переговорную стратегию с МВФ и кредиторами, в противном случае финансовые проблемы могут резко обостриться

11 сентября 2026, 15:55
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Клименко Елена

Украина входит в опасный период бюджетной нестабильности, а промедление с переговорами с международными кредиторами может только усугубить ситуацию. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко, комментируя заявления о значительном дефиците финансирования государственного бюджета.

Скрыть эту катастрофу уже невозможно: Банковой поставили ультиматум для выживания Украины

Фото: из открытых источников

По словам Денисенко, проблема скапливалась давно, однако теперь скрывать масштабы дефицита уже невозможно. Особенно рискованной ситуация делает то, что значительная часть необходимых средств связана с оборонными расходами.  

"У нас есть глобальный бюджетный кризис, и решение этого бюджетного кризиса пока находится под глобальным знаком вопроса", — заявил политолог.

Одной из ключевых причин экономических проблем Денисенко называет усложнение экспорта, проблемы металлургии, аграрного сектора и постоянные российские удары по логистике и предприятиям. По его мнению, правительству уже недостаточно просить партнеров о новых траншах.

Политолог убежден, что Киеву следует начать новые переговоры с МВФ по долгосрочной реструктуризации и возможному списанию части долгов.

"На сегодняшний день назрел момент, чтобы мы начали действительно переговоры о списании долгов перед Международным валютным фондом", — подчеркнул Денисенко.

Он также предупредил, что внешняя поддержка не может считаться гарантированной на многие годы вперед, поскольку политическая ситуация в Европе и в США способна измениться.  

"Если мы этого не будем делать сейчас, мы все равно скатимся к дефолту. Только дефолт может быть контролируемым, а может быть неконтролируемым", — заявил политолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что новые дипломатические усилия администрации президента США Дональда Трампа, направленные на завершение войны в Украине, уже столкнулись с обстоятельствами, которые заставляют сомневаться в скорейшем успехе мирной инициативы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Kl93MkZm5fU&t=7s
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