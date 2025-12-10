logo_ukra

Прихований союзник України може заблокувати мирний план Трампа
commentss НОВИНИ Всі новини

Прихований союзник України може заблокувати мирний план Трампа

Володимир Джиджора вказав на ВПК США як ключового союзника України, який завадить реалізації мирного плану Дональда Трампа.

10 грудня 2025, 12:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Україна має несподіваного прихованого союзника, який може завадити реалізації мирного плану Дональда Трампа, заявив дипломат Володимир Джиджора. На його думку, представники військово-промислового комплексу США здатні вплинути на американського лідера, щоб той відмовився від тиску на Київ і продовжив постачання зброї для ЗСУ.

Прихований союзник України може заблокувати мирний план Трампа

ВПК США може заблокувати мирний план Трампа

Віцепрезидент Обʼєднаної конфедерації країн НАТО, директор з розвитку данської компанії Eldon Biologicals Володимир Джиджора в ефірі "Еспресо" поділився своїми думками щодо мирного плану, який пропонують США для України. За його словами, пропозиції Трампа фактично відображають інтереси Кремля та порушують міжнародне право.

"Якщо Україна погоджується на всі ці забаганки колективного Путіна, то це означатиме, що ми погоджуємось зі "справедливими" вимогами Москви про те, що нас треба денацифікувати й демілітаризувати. Оскільки, їхні цілі так званої "СВО" саме такі. Ось так це буде трактуватись. Москва спільно з Вашингтоном просто скаже тоді, що Україна погоджуючись з цими вимогами, визнає денацифікацію", — пояснив Джиджора.

За його словами, риторика Трампа часто змінюється після прямих контактів із Володимиром Путіним, що робить його мирні ініціативи непослідовними та потенційно шкідливими для Києва. Водночас Джиджора переконаний, що ключовим стримуючим фактором стане американський військово-промисловий комплекс. 

"В цій ситуації, яка склалась, нашими найбільшими союзниками крім Сил оборони є ВПК США, який не дасть Трампу реалізувати свою маячню, яку черговий раз вклали йому у вуха. Я припускаю, що такі приступи з такими тезами відбуваються у Трампа після розмов з Путіним. Не з Віткоффом, не зятем, а саме коли Трамп поговорить напряму з Путіним", — додав дипломат.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна отримала серйозний урок від Трампа.

Також "Коментарі" писали, що Путін приготував Україні нову пастку на переговорах.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
