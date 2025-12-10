Прихований союзник України може заблокувати мирний план Трампа

Рубрики
Україна має несподіваного прихованого союзника, який може завадити реалізації мирного плану Дональда Трампа, заявив дипломат Володимир Джиджора. На його думку, представники військово-промислового комплексу США здатні вплинути на американського лідера, щоб той відмовився від тиску на Київ і продовжив постачання зброї для ЗСУ.
ВПК США може заблокувати мирний план Трампа
Віцепрезидент Обʼєднаної конфедерації країн НАТО, директор з розвитку данської компанії Eldon Biologicals Володимир Джиджора в ефірі "Еспресо" поділився своїми думками щодо мирного плану, який пропонують США для України. За його словами, пропозиції Трампа фактично відображають інтереси Кремля та порушують міжнародне право.
За його словами, риторика Трампа часто змінюється після прямих контактів із Володимиром Путіним, що робить його мирні ініціативи непослідовними та потенційно шкідливими для Києва. Водночас Джиджора переконаний, що ключовим стримуючим фактором стане американський військово-промисловий комплекс.
