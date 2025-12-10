logo

Скрытый союзник Украины может заблокировать мирный план Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Скрытый союзник Украины может заблокировать мирный план Трампа

Владимир Джиджора указал на ВПК США как ключевого союзника Украины, который помешает реализации мирного плана Дональда Трампа.

10 декабря 2025, 12:45
Автор:
avatar

Slava Kot

У Украины есть неожиданный скрытый союзник, который может помешать реализации мирного плана Дональда Трампа, заявил дипломат Владимир Джиджора. По его мнению, представители военно-промышленного комплекса США способны повлиять на американского лидера, чтобы тот отказался от давления на Киев и продолжил поставки оружия для ВСУ.

Скрытый союзник Украины может заблокировать мирный план Трампа

ВПК США может заблокировать мирный план Трампа

Вице-президент Объединенной конфедерации стран НАТО, директор по развитию датской компании Eldon Biologicals Владимир Джиджора в эфире "Эспрессо" поделился своим мнением о мирном плане, который предлагают США для Украины. По его словам, предложения Трампа фактически отражают интересы Кремля и нарушают международное право.

"Если Украина соглашается на все эти прихоти коллективного Путина, то это будет означать, что мы соглашаемся с "справедливыми" требованиями Москвы о том, что нас надо денацифицировать и демилитаризовать. Поскольку, их цели так называемой "СВО" именно таковы. Вот так это будет трактоваться. Москва совместно с Вашингтоном просто скажет тогда, что Украина, соглашаясь с этими требованиями, признает денацификацию", — пояснил Джиджора.

По его словам, риторика Трампа часто меняется после прямых контактов с Владимиром Путиным, что делает его мирные инициативы непоследовательными и потенциально вредными для Киева. В то же время Джиджора убежден, что ключевым сдерживающим фактором станет американский военно-промышленный комплекс.

"В сложившейся ситуации нашими крупнейшими союзниками помимо Сил обороны является ВПК США, который не даст Трампу реализовать свой бред, который в очередной раз вложили ему в уши. Я предполагаю, что такие приступы с такими тезисами происходят у Трампа после разговоров с Путиным. Не с Виткоффом, не зятем, а именно, когда Трамп поговорит напрямую с Путиным", — добавил дипломат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина извлекла серьезный урок от Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Путин приготовил Украине новую ловушку на переговорах.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
