У Украины есть неожиданный скрытый союзник, который может помешать реализации мирного плана Дональда Трампа, заявил дипломат Владимир Джиджора. По его мнению, представители военно-промышленного комплекса США способны повлиять на американского лидера, чтобы тот отказался от давления на Киев и продолжил поставки оружия для ВСУ.

ВПК США может заблокировать мирный план Трампа

Вице-президент Объединенной конфедерации стран НАТО, директор по развитию датской компании Eldon Biologicals Владимир Джиджора в эфире "Эспрессо" поделился своим мнением о мирном плане, который предлагают США для Украины. По его словам, предложения Трампа фактически отражают интересы Кремля и нарушают международное право.

"Если Украина соглашается на все эти прихоти коллективного Путина, то это будет означать, что мы соглашаемся с "справедливыми" требованиями Москвы о том, что нас надо денацифицировать и демилитаризовать. Поскольку, их цели так называемой "СВО" именно таковы. Вот так это будет трактоваться. Москва совместно с Вашингтоном просто скажет тогда, что Украина, соглашаясь с этими требованиями, признает денацификацию", — пояснил Джиджора.

По его словам, риторика Трампа часто меняется после прямых контактов с Владимиром Путиным, что делает его мирные инициативы непоследовательными и потенциально вредными для Киева. В то же время Джиджора убежден, что ключевым сдерживающим фактором станет американский военно-промышленный комплекс.

"В сложившейся ситуации нашими крупнейшими союзниками помимо Сил обороны является ВПК США, который не даст Трампу реализовать свой бред, который в очередной раз вложили ему в уши. Я предполагаю, что такие приступы с такими тезисами происходят у Трампа после разговоров с Путиным. Не с Виткоффом, не зятем, а именно, когда Трамп поговорит напрямую с Путиным", — добавил дипломат.

