У Украины есть неожиданный скрытый союзник, который может помешать реализации мирного плана Дональда Трампа, заявил дипломат Владимир Джиджора. По его мнению, представители военно-промышленного комплекса США способны повлиять на американского лидера, чтобы тот отказался от давления на Киев и продолжил поставки оружия для ВСУ.
ВПК США может заблокировать мирный план Трампа
Вице-президент Объединенной конфедерации стран НАТО, директор по развитию датской компании Eldon Biologicals Владимир Джиджора в эфире "Эспрессо" поделился своим мнением о мирном плане, который предлагают США для Украины. По его словам, предложения Трампа фактически отражают интересы Кремля и нарушают международное право.
По его словам, риторика Трампа часто меняется после прямых контактов с Владимиром Путиным, что делает его мирные инициативы непоследовательными и потенциально вредными для Киева. В то же время Джиджора убежден, что ключевым сдерживающим фактором станет американский военно-промышленный комплекс.
