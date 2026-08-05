Прихований план Лукашенка шокує: Білорусь розгортає війська на кордоні не для нападу

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Кречмаровская Наталия
Російські війська можуть почати наступ на північні області України також відмічається деяка військова активність на території Білорусі поблизу кордонів з Україною та РФ.
Олександр Лукашенко. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан зазначив, що російські війська не зможуть знову скористатися територією Білорусі для вторгнення, адже лідер Білорусі Лукашенко розуміє рівень загрози.
За словами Світана, ворог може намагатися проривати кордон у Чернігівській області — до Київської вони не дістануться. До того, зазначив експерт, для цього у ворога наразі немає сил. Однією з цілей РФ може бути намагання розтягнути фронт фактично від Білорусі.
Зараз велика дилема, зазначив Світан, у того ж Лукашенка щодо захисту від російських провокативних дій. Експерт зазначив, що він також може боятися таких дій українських військових.
Світан підсумував, що найближчими днями будуть зрозумілі усі наші дії щодо Брянської області.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін заходить у фінальний етап своєї війни.