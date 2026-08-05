Прихований план Лукашенка шокує: Білорусь розгортає війська на кордоні не для нападу

Російські війська можуть почати наступ на північні області України також відмічається деяка військова активність на території Білорусі поблизу кордонів з Україною та РФ.

Олександр Лукашенко. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що російські війська не зможуть знову скористатися територією Білорусі для вторгнення, адже лідер Білорусі Лукашенко розуміє рівень загрози.

“Розуміння, що дзеркальний чи асиметричний український удар по економіці Білорусі вимкне всю білоруську фінансову галузь будь-якого рівня, не дасть Путіну продавити Лукашенка принаймні поки Лукашенко хоч якось керує процесами. Саме тому він почав розгортати бригаду в районі Гомеля. Це якраз кордон Чернігівської, Гомельської та Брянської областей”, — пояснив експерт.

За словами Світана, ворог може намагатися проривати кордон у Чернігівській області — до Київської вони не дістануться. До того, зазначив експерт, для цього у ворога наразі немає сил. Однією з цілей РФ може бути намагання розтягнути фронт фактично від Білорусі.

“Найцікавіше, що ми можемо швидше росіян почати там деякі бойові дії, як свого часу був початок успішної Курскої операції. В принципі, можна в такому ж режимі рейдової операції Брянської області поряд з Білоруссю створити певну лінію фортифікації вже безпосередньо на брянській землі”, — пояснив експерт.

Зараз велика дилема, зазначив Світан, у того ж Лукашенка щодо захисту від російських провокативних дій. Експерт зазначив, що він також може боятися таких дій українських військових.

"У цьому заході можуть бути й білоруси, які можуть уже з боку російської території зайти теж до Білорусі виконати певні дії щодо звільнення білоруської території від режиму Лукашенка. Така можливість є", — зауважив експерт.

Світан підсумував, що найближчими днями будуть зрозумілі усі наші дії щодо Брянської області.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін заходить у фінальний етап своєї війни.



