Скрытый план Лукашенко шокирует: Беларусь разворачивает войска на границе не для нападения

Российские войска могут начать наступление на северные области Украины и отмечается некоторая военная активность на территории Беларуси вблизи границ с Украиной и РФ.

Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что российские войска не смогут снова воспользоваться территорией Беларуси для вторжения, ведь лидер Белоруссии Лукашенко понимает уровень угрозы.

"Понимание, что зеркальный или асимметричный украинский удар по экономике Беларуси отключит всю белорусскую финансовую отрасль любого уровня, не даст Путину продавить Лукашенко по крайней мере пока Лукашенко хоть как-то руководит процессами. Именно поэтому он стал разворачивать бригаду в районе Гомеля. Это как раз граница Черниговской, Гомельской и Брянской областей”, – пояснил эксперт.

По словам Свитана, враг может пытаться прорывать границу в Черниговской области – до Киевской они не доберутся. К тому же, отметил эксперт, для этого у врага пока нет сил. Одной из целей РФ может служить попытка растянуть фронт практически от Беларуси.

"Самое интересное, что мы можем быстрее россиян начать там некоторые боевые действия, как в свое время было начало успешной Курской операции. В принципе, можно в таком же режиме рейдовой операции Брянской области наряду с Беларусью создать определенную линию фортификации уже непосредственно на брянской земле", — пояснил эксперт.

Сейчас большая дилемма, отметил Свитан, у того же Лукашенко по защите от российских провокативных действий. Эксперт отметил, что он может бояться таких действий украинских военных.

"В этом заходе могут быть и белорусы, которые могут уже со стороны российской территории зайти тоже в Беларусь выполнить определенные действия по освобождению белорусской территории от режима Лукашенко. Такая возможность есть", — отметил эксперт.

Свитан подытожил, что в ближайшие дни будут понятны все наши действия по Брянской области.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин заходит в финальный этап своей войны.



