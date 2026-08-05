Скрытый план Лукашенко шокирует: Беларусь разворачивает войска на границе не для нападения

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Кречмаровская Наталия
Российские войска могут начать наступление на северные области Украины и отмечается некоторая военная активность на территории Беларуси вблизи границ с Украиной и РФ.
Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан отметил, что российские войска не смогут снова воспользоваться территорией Беларуси для вторжения, ведь лидер Белоруссии Лукашенко понимает уровень угрозы.
По словам Свитана, враг может пытаться прорывать границу в Черниговской области – до Киевской они не доберутся. К тому же, отметил эксперт, для этого у врага пока нет сил. Одной из целей РФ может служить попытка растянуть фронт практически от Беларуси.
Сейчас большая дилемма, отметил Свитан, у того же Лукашенко по защите от российских провокативных действий. Эксперт отметил, что он может бояться таких действий украинских военных.
Свитан подытожил, что в ближайшие дни будут понятны все наши действия по Брянской области.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин заходит в финальный этап своей войны.