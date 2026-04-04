При яких обставинах Росія піде на Київ

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус разом із ексрозвідниками Ральфом Гофф та Гленном Корн заявили, що поступки Росії, зокрема передача Донбасу, не зупинять війну, а лише посилять загрозу для України.

Якщо віддати Донбас Росії — вони підуть на Київ

Про це вони розповіли під час Київського безпекового форуму у коментарі Радіо Свобода.

За їхніми словами, ідея передати Донбас є нереалістичною як з політичної точки зору для України, так і з безпекової. Вони наголосили, що такий крок лише відкриє шлях Росії для подальшого наступу, зокрема на Київ.

Ексрозвідники також зазначили, що швидких переговорів очікувати не варто. Росія має достатньо ресурсів для продовження війни, а її керівництво демонструє готовність ігнорувати втрати.

Водночас, за їхньою оцінкою, навіть після можливого припинення вогню Україна залишатиметься під постійним тиском Росії — через гібридні методи, політичний вплив і спроби дестабілізації.

Окремо вони прокоментували ситуацію в НАТО. За їхніми словами, вихід США з Альянсу є малоймовірним, оскільки потребує схвалення Сенату. Риторика Дональда Трампа розглядається як інструмент тиску на союзників для збільшення оборонних витрат.

Ексрозвідники також зазначили, що Росія уважно стежить за розбіжностями всередині НАТО та намагається їх використати, однак поки що без критичних результатів.

