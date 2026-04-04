При каких обстоятельствах Россия пойдет на Киев

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус вместе с эксразведчиками Ральфом Гоффом и Гленном Корном заявили, что уступки России, в частности передача Донбасса, не остановят войну, а лишь усилят угрозу для Украины.

Если отдать Донбасс России, они пойдут на Киев

Об этом они рассказали во время Киевского форума безопасности в комментарии Радио Свобода .

По их словам, идея передать Донбасс нереалистична как с политической точки зрения для Украины, так и с безопасной. Они подчеркнули, что такой шаг только откроет путь России для дальнейшего наступления, в частности, на Киев.

Эксразведчики также отметили, что скорых переговоров ожидать не стоит. У России достаточно ресурсов для продолжения войны, а ее руководство демонстрирует готовность игнорировать потери.

В то же время, по их оценке, даже после возможного прекращения огня Украина будет оставаться под постоянным давлением России из-за гибридных методов, политического влияния и попыток дестабилизации.

Отдельно они прокомментировали ситуацию в НАТО. По их словам, выход США из Альянса маловероятен, поскольку требует одобрения Сената. Риторика Дональда Трампа рассматривается как инструмент давления на союзников для увеличения оборонных расходов.

Эксразведчики также отметили, что Россия внимательно следит за разногласиями внутри НАТО и пытается их использовать, однако пока без критических результатов.

