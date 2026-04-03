Удари без пауз: місто під загрозою

Військовий Сил оборони з позивним Алекс повідомив, що Краматорськ зазнає інтенсивних обстрілів і руйнується значно швидшими темпами, ніж раніше Дружківка.

Військовий про ситуацію в Краматорську

За його словами, ситуація пов’язана зі складною оперативною обстановкою навколо міста, зокрема на напрямках Лимана, Часового Яру та Костянтинівки.

Він зазначив, що російські сили щодня завдають ударів по місту із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед" та керованих авіабомб. Окрім цього, фіксується активність FPV-дронів та інших безпілотників.

Удари здійснюються по різних районах Краматорська, іноді навіть по відкритих ділянках у межах міста.

За словами військового, внаслідок атак регулярно є жертви серед цивільного населення.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що юнаку, якого евакуювали з прифронтової Дружківки, надали лише 1800 гривень одноразової допомоги, що викликало дискусію щодо ефективності державних програм підтримки постраждалих від війни.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомила Ольга Алтуніна. За її словами, історія почалася з повідомлення неповнолітнього хлопця, який залишився одним із трьох дітей у зруйнованому місті. Він сам передав свій номер телефону, попросивши не повідомляти батьків. Евакуаційна група "Білі янголи" оперативно відреагувала, і вже вранці підлітка разом із матір’ю вивезли до Краматорська. Водночас батько відмовився залишати зону бойових дій. Алтуніна наголосила, що основна проблема полягає у недостатній фінансовій підтримці таких родин. За її словами, люди часто відмовляються від евакуації через відсутність житла та зрозумілих умов допомоги.

