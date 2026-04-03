Удары без пауз: город под угрозой

Военный Сил обороны с позывным Алекс сообщил, что Краматорск подвергается интенсивным обстрелам и разрушается значительно более быстрыми темпами, чем раньше Дружковка.

Военный о ситуации в Краматорске

По его словам, ситуация связана со сложной оперативной обстановкой вокруг города, в частности, на направлениях Лимана, Временного Яра и Константиновки.

Он отметил, что российские силы ежедневно наносят удары по городу с применением дронов-камикадзе типа "Шахед" и управляемых авиабомб. Кроме того, фиксируется активность FPV-дронов и других беспилотников.

Удары осуществляются по разным Краматорским районам, иногда даже по открытым участкам в черте города.

По словам военного, в результате атак регулярно есть жертвы среди гражданского населения.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что юноше, которого эвакуировали из прифронтовой Дружковки, предоставили лишь 1800 гривен единовременной помощи, что вызвало дискуссию об эффективности государственных программ поддержки пострадавших от войны.

Об этом в эфире Вечер.LIVE сообщила Ольга Алтунина. По ее словам, история началась с сообщения несовершеннолетнего парня, оставшегося одним из трех детей в разрушенном городе. Он сам передал свой номер телефона, попросив не сообщать родителям. Эвакуационная группа "Белые ангелы" оперативно отреагировала, и уже утром подростка вместе с матерью вывезли в Краматорск. В то же время отец отказался покидать зону боевых действий. Алтунина подчеркнула, что основная проблема заключается в недостаточной финансовой поддержке таких семей. По ее словам, люди часто отказываются от эвакуации из-за отсутствия жилья и понятных условий помощи.

