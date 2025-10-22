Президент Зеленський заявив, чи готовий поступитися територіями заради миру

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Крістерсоном заявив, що Україна підтримує ідею припинення вогню та переходу до дипломатії, але не погодиться на умови, які передбачають поступки агресору.

Карта України, розділена російською пропагандою

"Ми готові до дипломатії, але не за умов, що повинні комусь віддавати свою землю. Це не про кілометри — це про наші домівки, людей, історію та ідентичність. Це — наша територіальна цілісність ", – наголосив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що Росія наразі не демонструє готовності до реальних переговорів, а її дипломатичні меседжі спрямовані лише на те, щоб відкласти сильні рішення США та Європи, зокрема щодо санкцій та озброєння України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час спілкування з журналістами заявив, що обговорив із Рубіо поточну ситуацію і як можна підготувати варіант чергової зустрічі Путіна та Трампа.

"Негайне припинення вогню в Україні означало б лише одне – більша частина України залишається під владою нацистів", – заявив Лавров.

За його словами, зараз завершити війну – це означає забути про причини так званої "СВО".

"З Вашингтона звучать заяви, що треба "негайно зупинитися" у конфлікті в Україні, але це означало б забути причини конфлікту. Заклики про перемир'я прямо зараз, без усунення причин українського конфлікту, суперечать тому, про що домовилися Путін і Трамп на Алясці", — заявив Лавров.



































































































