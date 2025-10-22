logo

Президент Зеленский заявил, готов ли уступить территории ради мира

Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова отдавать территории, а к миру нужно идти путем дипломатии

22 октября 2025, 17:01
Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Кристерсоном заявил, что Украина поддерживает идею прекращения огня и перехода к дипломатии, но не согласится на условия, предусматривающие уступки агрессору.

Карта Украины, разделенная российской пропагандой

"Мы готовы к дипломатии, но не при условии, что должны кому-то отдавать свою землю. Это не о километрах — это о наших домах, людях, истории и идентичности. Это – наша территориальная целостность", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также отметил, что Россия пока не демонстрирует готовности к реальным переговорам, а ее дипломатические месседжи направлены только на то, чтобы отложить сильные решения США и Европы, в том числе санкций и вооружения Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время общения с журналистами заявил, что обсудил с Рубио текущую ситуацию и как можно подготовить вариант очередной встречи Путина и Трампа.

"Немедленное прекращение огня в Украине означало бы только одно – большая часть Украины остается во власти нацистов", – заявил Лавров.

По его словам, сейчас завершить войну – значит забыть о причинах так называемой "СВО".

"Из Вашингтона звучат заявления, что надо "немедленно остановиться" в конфликте в Украине, но это означало бы забыть причины конфликта. Призывы о перемирии прямо сейчас, без устранения причин украинского конфликта, противоречат тому, о чем договорились Путин и Трамп на Аляске", — заявил Лавров.




























