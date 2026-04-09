Президент Зеленський розкрив амбітні цілі окупантів: які міста хоче Путін
Президент Зеленський розкрив амбітні цілі окупантів: які міста хоче Путін

«Ми бачимо ті самі кадри та величезні втрати»: Володимир Зеленський про плани росіян захопити Дружківку та Костянтинівку

9 квітня 2026, 18:35
Недилько Ксения

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наміри російського командування повністю встановити контроль над Покровським напрямком до кінця квітня. Зокрема, йдеться про спроби захоплення таких стратегічних населених пунктів, як Дружківка та Костянтинівка.

Президент Зеленський розкрив амбітні цілі окупантів: які міста хоче Путін

Попри масштабні плани ворога, Глава держави висловив переконання, що російська армія не має достатнього ресурсу для реалізації цієї операції. За його словами, дії окупантів залишаються шаблонними, а ціна їхніх спроб просування є критично високою.

"Ця операція, чесно кажучи, вона одна й та сама. Ми бачили ті самі кадри, але різні підходи, різні дати. Сил у них недостатньо для цього. Великі втрати вони несуть", — підкреслив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що хоча противник постійно змінює терміни та намагається варіювати тактику, ситуація на полі бою демонструє невідповідність планів Кремля реальному стану його військ. Високий рівень втрат серед особового складу та техніки ворога залишається головним стримуючим фактором для їхнього наступу на цьому напрямку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін не обмежиться захопленням Донбасу й уже може планувати наступ на великі українські міста. За його словами, наступними потенційними цілями Кремля є Дніпро та Харків. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю подкасту The Rest is Politics, коментуючи перспективи мирних переговорів.                                                                                                           



