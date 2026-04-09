Президент Зеленский раскрыл амбициозные цели оккупантов: какие города хочет Путин

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерениях российского командования полностью установить контроль над Покровским направлением до конца апреля. В частности, речь идет о попытках захвата таких стратегических населенных пунктов, как Дружковка и Константиновка.

Несмотря на масштабные планы врага, Глава государства убежден, что у российской армии нет достаточного ресурса для реализации этой операции. По его словам, действия оккупантов остаются шаблонными, а цена их попыток продвижения критически высока.

"Эта операция, честно говоря, она одна и та же. Мы видели те же кадры, но разные подходы, разные даты. Сил у них недостаточно для этого. Большие потери они несут", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что, хотя противник постоянно меняет сроки и пытается варьировать тактику, ситуация на поле боя демонстрирует несоответствие планов Кремля реальному состоянию его войск. Высокий уровень потерь среди личного состава и техники врага остается главным сдерживающим фактором для их наступления в этом направлении.

