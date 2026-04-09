logo

BTC/USD

72154

ETH/USD

2217.98

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией Президент Зеленский раскрыл амбициозные цели оккупантов: какие города хочет Путин
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Зеленский раскрыл амбициозные цели оккупантов: какие города хочет Путин

«Мы видим те же кадры и огромные потери»: Владимир Зеленский о планах россиян захватить Дружковку и Константиновку

9 апреля 2026, 18:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерениях российского командования полностью установить контроль над Покровским направлением до конца апреля. В частности, речь идет о попытках захвата таких стратегических населенных пунктов, как Дружковка и Константиновка.

Зеленский и Путин

Несмотря на масштабные планы врага, Глава государства убежден, что у российской армии нет достаточного ресурса для реализации этой операции. По его словам, действия оккупантов остаются шаблонными, а цена их попыток продвижения критически высока.

"Эта операция, честно говоря, она одна и та же. Мы видели те же кадры, но разные подходы, разные даты. Сил у них недостаточно для этого. Большие потери они несут", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что, хотя противник постоянно меняет сроки и пытается варьировать тактику, ситуация на поле боя демонстрирует несоответствие планов Кремля реальному состоянию его войск. Высокий уровень потерь среди личного состава и техники врага остается главным сдерживающим фактором для их наступления в этом направлении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин не ограничится захватом Донбасса и уже может планировать наступление на крупные украинские города. По его словам, следующими потенциальными целями Кремля являются Днепр и Харьков. Об этом Зеленский заявил в интервью подкасту The Rest is Politics, комментируя перспективы мирных переговоров.                                                                 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости