Прем'єр Швеції пояснив, коли Україна отримає сучасні винищувачі Gripen E

Швеція та Україна уклали лист про наміри щодо постачання від 100 до 150 багатоцільових винищувачів JAS 39 Gripen E. Під час спільної пресконференції в Лінчепінгу прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон уточнив, коли можна очікувати перші поставки літаків в Україну. За його словами, йдеться про довгостроковий промисловий проєкт, а не одномоментну передачу великої кількості літаків.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та президент України Володимир Зеленський підписали документ у Лінчепінгу, на виробничій базі компанії Saab, яка виготовляє винищувачі JAS 39 Gripen E. Під час пресконференції Крістерссон пояснив, коли Україні очікувати на перші літаки.

"Йдеться про останнє покоління, щойно представлене у Швеції. Виробничі потужності налагоджуються, тому на практиці перші можливі поставки можуть розпочатися приблизно через три роки. Звичайно, ви не постачаєте 150 літаків за один раз, тому це довгостроковий процес", — заявив Крістерссон.

Що відомо про винищувачі JAS 39 Gripen E

Винищувач JAS 39 Gripen E

JAS 39 Gripen E — це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, оптимізований для боротьби за перевагу в повітрі та штурмових операцій в умовах "яскраво виражених загроз", як зазначають його розробники Saab. Він має низку критично важливих характеристик, які роблять його ідеальним для українського театру бойових дій:

Здатність діяти з "шосе": Saab пишається унікальною можливістю Gripen злітати та приземлятися практично з будь-якої місцевості, включно з віддаленими автошляхами. Це мінімізує залежність від великих, вразливих аеродромів.

Швидкість та автономність: Винищувач може розвивати швидкість до 2 Махів (близько 2415 км/год) і має бойовий цикл від 10 до 20 хвилин для швидкого дозаправлення та переозброєння. Ця оперативність дозволяє меншій кількості Gripen забезпечувати більшу бойову міць.

Стелс-технології та РЕБ: Gripen E оснащений радаром з активною електронно-сканувальною решіткою (AESA) та інфрачервоною системою пошуку і стеження (IRST). Остання дає змогу знаходити цілі без випромінювання, що робить літак надзвичайно складним для виявлення російською ППО.

Штучний інтелект у кабіні: Новітня версія "E" використовує штучний інтелект, який спрощує пілоту процес прийняття рішень, інтегруючи дані на великому дисплеї Wide Area Display.

Крім того, шведський винищувач несе понад 5400 кг боєприпасів на десяти зовнішніх підвісах. Він здатний використовувати широкий спектр сучасних систем озброєння, необхідних для протидії російській агресії:

- Ракети "повітря-повітря" (MBDA Meteor, AIM 120 AMRAAM, IRIS T).

- Ракети "повітря-земля" (AGM-65 Maverick, а також крилаті та інтелектуальні боєприпаси великої дальності).

- Вбудована 27-мм гармата Mauser BK для ближнього бою.

