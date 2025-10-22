Премьер Швеции объяснил, когда Украина получит современные истребители Gripen E

Швеция и Украина заключили письмо о намерениях по поставкам от 100 до 150 многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen E. Во время совместной пресс-конференции в Линчепинге премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон уточнил, когда можно ожидать первые поставки самолетов в Украину. По его словам, речь идет о долгосрочном промышленном проекте, а не одномоментной передаче большого количества самолетов.

Истребитель JAS 39 Gripen E. Фото из открытых источников

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский подписали документ в Линчепинге, на производственной базе компании Saab, которая производит истребители JAS 39 Gripen E. Во время пресс-конференции Кристерссон объяснил, когда Украине ожидать первые самолеты.

"Речь идет о последнем поколении, только что представленном в Швеции. Производственные мощности налаживаются, поэтому на практике первые возможные поставки могут начаться примерно через три года. Конечно, вы не поставляете 150 самолетов за один раз, поэтому это долгосрочный процесс", — заявил Кристерссон.

Что известно об истребителях JAS 39 Gripen E

Истребитель JAS 39 Gripen E

JAS 39 Gripen E – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, оптимизированный для борьбы за превосходство в воздухе и штурмовых операций в условиях "ярко выраженных угроз", как отмечают его разработчики Saab. У него есть ряд критически важных характеристик, которые делают его идеальным для украинского театра боевых действий:

Способность действовать с "шоссе": Saab гордится уникальной возможностью Gripen взлетать и приземляться практически из любой местности, включая удаленные автодороги. Это минимизирует зависимость от больших, уязвимых аэродромов.

Скорость и автономность: Истребитель может развивать скорость до 2 Махов (около 2415 км/ч) и имеет боевой цикл от 10 до 20 минут для быстрой дозаправки и перевооружения. Эта оперативность позволяет меньшему количеству Gripen обеспечивать большую боевую мощь.

Стелс-технологии и РЕБ: Gripen E оснащен радаром с активной электронно-сканирующей решеткой (AESA) и инфракрасной системой поиска и слежения (IRST). Последняя позволяет находить цели без излучения, что делает самолет очень сложным для обнаружения российской ПВО.

Искусственный интеллект в кабине: Новейшая версия "E" использует искусственный интеллект, упрощающий пилоту процесс принятия решений, интегрируя данные на большом дисплее Wide Area Display.

Кроме того, шведский истребитель несет более 5400 кг боеприпасов на 10 внешних подвесах. Он способен использовать широкий спектр современных систем вооружения, необходимых для противодействия российской агрессии:

— ракеты "воздух-воздух" (MBDA Meteor, AIM 120 AMRAAM, IRIS T).

— ракеты "воздух-земля" (AGM-65 Maverick, а также крылатые и интеллектуальные боеприпасы большой дальности).

— встроенная 27-мм пушка Mauser BK для ближнего боя.

