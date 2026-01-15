logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Прем’єр Польщі Туск прямо сказав, де помилився Трамп щодо Зеленського та РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Прем’єр Польщі Туск прямо сказав, де помилився Трамп щодо Зеленського та РФ

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що мирний план США відхилила Росія, а не Зеленський.

15 січня 2026, 13:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно спростував заяви президента США Дональда Трампа про те, що саме Володимир Зеленський нібито гальмує завершення війни в Україні. За словами очільника польського уряду, факти свідчать про протилежне, і мирні ініціативи були відхилені саме Росією.

Прем’єр Польщі Туск прямо сказав, де помилився Трамп щодо Зеленського та РФ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото з відкритих джерел

Дональд Туск у соцмережі X відреагував на заяви Трампа, який звинуватив Зеленського нібито у затягуванні війни. Польський лідер прямо сказав, що американський лідер помилився і відповідальність за відсутність миру лежить на Росії.

"Саме Росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Володимир Зеленський. Єдиною відповіддю Росії були подальші ракетні обстріли українських міст. Ось чому єдиним рішенням є посилення тиску на Росію. І ви всі це знаєте", — написав Туск.

Заява Туска прозвучала на тлі коментарів Дональда Трампа, який висловив переконання, що російський диктатор Володимир Путін нібито "готовий до угоди", тоді як Україна — "менш готова". Трамп коротко сказав, що саме  Зеленський винен у відсутності результату від переговорних зусиль США.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі відреагували на заяви Трампа, який звинуватив Зеленського у затягуванні війни.

Також "Коментарі" писали, що Росія претендує не лише на Донбас і Крим. Інститут вивчення війни проаналізував заяви очільника МЗС РФ Сергія Лаврова про "Новоросію" та нові територіальні вимоги Кремля. Як пояснюють аналітики, Кремль висуває значно ширші територіальні претензії у війні проти України, ніж ті, що обговорюються в мирних ініціативах за участю США.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/donaldtusk/status/2011728778901537236
Теги:

Новини

Всі новини