Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно спростував заяви президента США Дональда Трампа про те, що саме Володимир Зеленський нібито гальмує завершення війни в Україні. За словами очільника польського уряду, факти свідчать про протилежне, і мирні ініціативи були відхилені саме Росією.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото з відкритих джерел

Дональд Туск у соцмережі X відреагував на заяви Трампа, який звинуватив Зеленського нібито у затягуванні війни. Польський лідер прямо сказав, що американський лідер помилився і відповідальність за відсутність миру лежить на Росії.

"Саме Росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Володимир Зеленський. Єдиною відповіддю Росії були подальші ракетні обстріли українських міст. Ось чому єдиним рішенням є посилення тиску на Росію. І ви всі це знаєте", — написав Туск.

Заява Туска прозвучала на тлі коментарів Дональда Трампа, який висловив переконання, що російський диктатор Володимир Путін нібито "готовий до угоди", тоді як Україна — "менш готова". Трамп коротко сказав, що саме Зеленський винен у відсутності результату від переговорних зусиль США.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі відреагували на заяви Трампа, який звинуватив Зеленського у затягуванні війни.

Також "Коментарі" писали, що Росія претендує не лише на Донбас і Крим. Інститут вивчення війни проаналізував заяви очільника МЗС РФ Сергія Лаврова про "Новоросію" та нові територіальні вимоги Кремля. Як пояснюють аналітики, Кремль висуває значно ширші територіальні претензії у війні проти України, ніж ті, що обговорюються в мирних ініціативах за участю США.