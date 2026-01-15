Премьер Польши Туск прямо сказал, где ошибся Трамп в отношении Зеленского и РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск публично опроверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что именно Владимир Зеленский якобы тормозит завершение войны в Украине. По словам главы польского правительства, факты свидетельствуют об обратном, и мирные инициативы были отклонены именно Россией.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск в соцсети X отреагировал на заявления Трампа, обвинившего Зеленского якобы в затягивании войны. Польский лидер прямо сказал, что американский лидер ошибся и ответственность за отсутствие мира лежит на России.

"Именно Россия отклонила мирный план, подготовленный США, а не Владимир Зеленский. Единственным ответом России были дальнейшие ракетные обстрелы украинских городов. Вот почему единственным решением является усиление давления на Россию. И вы все это знаете", — написал Туск.

Заявление Туска прозвучало на фоне комментариев Дональда Трампа, выразившего убеждение, что российский диктатор Владимир Путин якобы "готов к соглашению", в то время как Украина — "менее готова". Трамп коротко сказал, что именно Зеленский виновен в отсутствии результата переговорных усилий США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявления Трампа, обвинившего Зеленского в затягивании войны.

Также "Комментарии" писали, что Россия претендует не только на Донбасс и Крым. Институт изучения войны проанализировал заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о "Новороссии" и новых территориальных требованиях Кремля. Как объясняют аналитики, Кремль выдвигает более широкие территориальные претензии в войне против Украины, чем обсуждаемые в мирных инициативах с участием США.