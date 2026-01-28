logo_ukra

Правління Путіна остаточно приречено: озвучено сенсаційну заяву про крах диктатора
commentss НОВИНИ Всі новини

Правління Путіна остаточно приречено: озвучено сенсаційну заяву про крах диктатора

Головний аналітик з питань Росії Джон Кеннеді проаналізував можливі варіанти завершення влади Путіна та сценарії після його смерті

28 січня 2026, 11:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Правління Володимира Путіна, який у 73 роки є найдовше діючим керівником Росії з часів Сталіна, найімовірніше завершиться не через переворот або масові протести, а природним шляхом — його смертю при владі. Такий висновок зробив провідний західний експерт з питань Росії, доктор Джон Кеннеді, керівник програми з Росії та Євразії в європейському підрозділі аналітичного центру RAND, в інтерв’ю для проєкту Daily Mail.

Правління Путіна остаточно приречено: озвучено сенсаційну заяву про крах диктатора

Фото: з відкритих джерел

За словами Кеннеді, незважаючи на економічні труднощі, втрати у війні з Україною та зростаючий внутрішній тиск, насильницьке усунення Путіна залишається малоймовірним. Він пояснив це тим, що президент РФ створив систему абсолютної лояльності, розмістивши своїх соратників і колишніх колег на ключових державних та силових посадах. Це, на думку експерта, значно знижує ризик перевороту або масових протестів.

“Вся структура держави побудована навколо Путіна. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну його контроль лише посилився”, — зазначив Кеннеді.

Він також нагадав, що навіть смерть російського опозиціонера Олексія Навального не спричинила значних протестів ані на федеральному, ані на регіональному рівнях.

Експерт вважає, що найбільш правдоподібним сценарієм є те, що Путін залишатиметься президентом до кінця життя. Після цього в Росії ймовірно почнуться швидкі та хаотичні внутрішні перестановки, коли еліти будуть змушені домовлятися про розподіл влади. Кеннеді також не виключає потенційного замаху на президента, але вважає його малоймовірним, особливо серед верхівки Москви. Небезпека, на його думку, може виходити з регіонів, які найбільше постраждали від війни.

Як вже писали "Коментарі", російські війська активно проводять розвідувальні операції над Києвом та прилеглими областями, готуючись до можливого нового масштабного удару. Про це у прямому ефірі "Radio NV" повідомив військовий експерт Денис Попович, коментуючи останні польоти безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" над столицею та західними регіонами України.



