Правління Путіна остаточно приречено: озвучено сенсаційну заяву про крах диктатора

Правління Володимира Путіна, який у 73 роки є найдовше діючим керівником Росії з часів Сталіна, найімовірніше завершиться не через переворот або масові протести, а природним шляхом — його смертю при владі. Такий висновок зробив провідний західний експерт з питань Росії, доктор Джон Кеннеді, керівник програми з Росії та Євразії в європейському підрозділі аналітичного центру RAND, в інтерв’ю для проєкту Daily Mail.

Фото: з відкритих джерел

За словами Кеннеді, незважаючи на економічні труднощі, втрати у війні з Україною та зростаючий внутрішній тиск, насильницьке усунення Путіна залишається малоймовірним. Він пояснив це тим, що президент РФ створив систему абсолютної лояльності, розмістивши своїх соратників і колишніх колег на ключових державних та силових посадах. Це, на думку експерта, значно знижує ризик перевороту або масових протестів.

“Вся структура держави побудована навколо Путіна. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну його контроль лише посилився”, — зазначив Кеннеді.

Він також нагадав, що навіть смерть російського опозиціонера Олексія Навального не спричинила значних протестів ані на федеральному, ані на регіональному рівнях.

Експерт вважає, що найбільш правдоподібним сценарієм є те, що Путін залишатиметься президентом до кінця життя. Після цього в Росії ймовірно почнуться швидкі та хаотичні внутрішні перестановки, коли еліти будуть змушені домовлятися про розподіл влади. Кеннеді також не виключає потенційного замаху на президента, але вважає його малоймовірним, особливо серед верхівки Москви. Небезпека, на його думку, може виходити з регіонів, які найбільше постраждали від війни.

