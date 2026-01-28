logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.96

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Найближчими днями буде пекло: озвучено тривожний прогноз щодо нового удару РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Найближчими днями буде пекло: озвучено тривожний прогноз щодо нового удару РФ

Під загрозою можуть опинитися Київ та західна частина України, стверджує військовий експерт Денис Попович

28 січня 2026, 10:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російські війська активно проводять розвідувальні операції над Києвом та прилеглими областями, готуючись до можливого нового масштабного удару. Про це у прямому ефірі "Radio NV" повідомив військовий експерт Денис Попович, коментуючи останні польоти безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" над столицею та західними регіонами України.

Найближчими днями буде пекло: озвучено тривожний прогноз щодо нового удару РФ

Фото: з відкритих джерел

За словами Поповича, дрони пролітали над центром Києва на наднизьких висотах і при цьому залишалися непоміченими системами ППО. Подібна ситуація спостерігалася і над Львівщиною. Він підкреслив, що активна розвідка на західному напрямку свідчить про плани ворога спрямувати основні удари саме на столицю та західні області.

Експерт зазначив, що потенційними цілями атак можуть стати об’єкти критичної інфраструктури. Попович також звернув увагу на погодні умови: поки що фіксується деяке потепління, проте синоптики прогнозують зниження температури найближчими днями. В умовах ускладненої енергетичної ситуації Росія, ймовірно, намагатиметься завдати масованого удару, щоб створити додатковий тиск на енергосистему та населення. За його словами, підготовка до атаки триває і вона може відбутися вже найближчими днями.

Водночас у ніч на 28 січня РФ здійснила ракетні та безпілотні атаки по кількох українських регіонах. У Кривому Розі внаслідок балістичного удару постраждали двоє людей: жінка 51 року та чоловік 60 років. На Київщині ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Білогородці, що призвело до загибелі подружжя, а також поранень четверо мешканців, серед яких чотирирічна дитина.

Як вже писали "Коментарі", російські війська активно перекидають додаткові сили на Вовчанський напрямок, що свідчить про підготовку до нової фази протистояння. Найближчим часом на цій ділянці фронту очікується загострення бойових дій. Про це повідомив військовослужбовець Національної гвардії України Станіслав Бунятов. За його словами, противник зосереджує ресурси для боротьби за прибережні території Сіверського Дінця, які мають важливе значення з точки зору постачання та переміщення сил.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини