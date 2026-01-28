Найближчими днями буде пекло: озвучено тривожний прогноз щодо нового удару РФ

Російські війська активно проводять розвідувальні операції над Києвом та прилеглими областями, готуючись до можливого нового масштабного удару. Про це у прямому ефірі "Radio NV" повідомив військовий експерт Денис Попович, коментуючи останні польоти безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" над столицею та західними регіонами України.

Фото: з відкритих джерел

За словами Поповича, дрони пролітали над центром Києва на наднизьких висотах і при цьому залишалися непоміченими системами ППО. Подібна ситуація спостерігалася і над Львівщиною. Він підкреслив, що активна розвідка на західному напрямку свідчить про плани ворога спрямувати основні удари саме на столицю та західні області.

Експерт зазначив, що потенційними цілями атак можуть стати об’єкти критичної інфраструктури. Попович також звернув увагу на погодні умови: поки що фіксується деяке потепління, проте синоптики прогнозують зниження температури найближчими днями. В умовах ускладненої енергетичної ситуації Росія, ймовірно, намагатиметься завдати масованого удару, щоб створити додатковий тиск на енергосистему та населення. За його словами, підготовка до атаки триває і вона може відбутися вже найближчими днями.

Водночас у ніч на 28 січня РФ здійснила ракетні та безпілотні атаки по кількох українських регіонах. У Кривому Розі внаслідок балістичного удару постраждали двоє людей: жінка 51 року та чоловік 60 років. На Київщині ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Білогородці, що призвело до загибелі подружжя, а також поранень четверо мешканців, серед яких чотирирічна дитина.

Як вже писали "Коментарі", російські війська активно перекидають додаткові сили на Вовчанський напрямок, що свідчить про підготовку до нової фази протистояння. Найближчим часом на цій ділянці фронту очікується загострення бойових дій. Про це повідомив військовослужбовець Національної гвардії України Станіслав Бунятов. За його словами, противник зосереджує ресурси для боротьби за прибережні території Сіверського Дінця, які мають важливе значення з точки зору постачання та переміщення сил.