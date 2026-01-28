В ближайшие дни будет ад: озвучен тревожный прогноз по новому удару РФ

Российские войска активно проводят разведывательные операции над Киевом и близлежащими областями, готовясь к возможному новому масштабному удару. Об этом в прямом эфире "Radio NV" сообщил военный эксперт Денис Попович, комментируя последние полеты беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" над столицей и западными регионами Украины.

Фото: из открытых источников

По словам Поповича, дроны пролетали над центром Киева на сверхнизких высотах и оставались незамеченными системами ПВО. Подобная ситуация наблюдалась и над Львовщиной. Он подчеркнул, что активная разведка на западном направлении свидетельствует о планах врага направить основные удары именно на столицу и западные области.

Эксперт отметил, что потенциальными целями атак могут стать объекты критической инфраструктуры. Попович также обратил внимание на погодные условия: пока фиксируется некоторое потепление, однако синоптики прогнозируют понижение температуры в ближайшие дни. В условиях усложненной энергетической ситуации Россия, вероятно, будет пытаться нанести массированный удар, чтобы создать дополнительное давление на энергосистему и население. По его словам, подготовка к атаке продолжается и может состояться уже в ближайшие дни.

В то же время в ночь на 28 января РФ совершила ракетные и беспилотные атаки по нескольким украинским регионам. В Кривом Роге в результате баллистического удара пострадали два человека: женщина 51 года и мужчина 60 лет. В Киевской области вражеский дрон попал в многоэтажку в Белогородке, что привело к гибели супругов, а также ранения четверо жителей, среди которых четырехлетний ребенок.

Как уже писали "Комментарии", российские войска активно опрокидывают дополнительные силы на Волчанское направление, что свидетельствует о подготовке к новой фазе противостояния. В ближайшее время на этом участке фронта ожидается обострение боевых действий. Об этом сообщил военнослужащий Национальной гвардии Украины Станислав Бунятов. По его словам, противник сосредотачивает ресурсы для борьбы за прибрежные территории Северского Донца, которые имеют важное значение с точки зрения снабжения и перемещения сил.