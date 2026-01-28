Правление Путина окончательно обречено: озвучено сенсационное заявление о крахе диктатора

Правление Владимира Путина, который в 73 года является дольше всего действующим руководителем России со времен Сталина, вероятнее всего завершится не из-за переворота или массовых протестов, а естественным путем — его смертью у власти. Такой вывод сделал ведущий западный эксперт по России, доктор Джон Кеннеди, руководитель программы по России и Евразии в европейском подразделении аналитического центра RAND, в интервью для проекта Daily Mail.

Фото: из открытых источников

По словам Кеннеди, несмотря на экономические трудности, потери в войне с Украиной и растущее внутреннее давление, насильственное устранение Путина остается маловероятным. Он объяснил это тем, что президент РФ создал систему абсолютной лояльности, разместив своих соратников и бывших коллег на ключевых государственных и силовых должностях. Это, по мнению эксперта, существенно снижает риск переворота или массовых протестов.

"Вся структура государства построена вокруг Путина. После начала полномасштабного вторжения в Украину его контроль только усилился", — отметил Кеннеди.

Он также напомнил, что даже смерть российского оппозиционера Алексея Навального не повлекла за собой значительных протестов ни на федеральном, ни на региональном уровнях.

Эксперт считает, что наиболее правдоподобным сценарием является то, что Путин будет оставаться президентом до конца жизни. После этого в России, вероятно, начнутся быстрые и хаотические внутренние перестановки, когда элиты будут вынуждены договариваться о разделе власти. Кеннеди также не исключает потенциального покушения на президента, но считает его маловероятным, особенно среди верхушки Москвы. Опасность, по его мнению, может исходить из регионов, наиболее пострадавших от войны.

Как уже писали "Комментарии", российские войска активно проводят разведывательные операции над Киевом и близлежащими областями, готовясь к возможному новому масштабному удару. Об этом в прямом эфире "Radio NV" сообщил военный эксперт Денис Попович, комментируя последние полеты беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" над столицей и западными регионами Украины.