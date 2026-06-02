logo_ukra

BTC/USD

70914

ETH/USD

1991.36

USD/UAH

44.3

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Прагнуть занурити у неіснуючу реальність": озвучено жорстку заяву про вірогідність миру до зими
commentss НОВИНИ Всі новини

"Прагнуть занурити у неіснуючу реальність": озвучено жорстку заяву про вірогідність миру до зими

Денисенко зазначив, що у Трампа відсутні реальні інструменти впливу на Путіна, а також що він нині проявляє інтерес до російської нафти

2 червня 2026, 00:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Політолог Вадим Денисенко заявив, що припущення про можливе встановлення миру до листопада 2026 року через політичні інтереси президента США Дональда Трампа перед виборами до Конгресу та Сенату є відірваними від реальності. Свою позицію він виклав у дописі на Facebook, підкресливши, що подібні прогнози формують хибне уявлення про перебіг війни.

"Прагнуть занурити у неіснуючу реальність": озвучено жорстку заяву про вірогідність миру до зими

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, найбільш радикальні версії цієї теорії навіть припускають, що російський лідер Володимир Путін нібито може домовитися з Трампом про тимчасове припинення бойових дій задля політичної вигоди республіканців на виборах у США. Втім, Денисенко вважає такі сценарії нереалістичними.

Він наголосив, що подібні припущення мають мало спільного з реальним станом справ, оскільки у Трампа відсутні дієві механізми впливу на Путіна, які могли б змусити Кремль припинити війну.

"По-друге, Путін не може ось так просто завершити війну. Це не зрозуміє ніхто в Росії. Ні народ, ні еліти. Навіть антивоєнні. Така зупинка означатиме, що Путін неймовірний слабкий. А він не може собі це дозволити. Тому всі ці історії про домовленості з Трампом – міфічні", — зазначив політолог. 

Денисенко також припустив, що потенційна перемога демократів у Конгресі США може навіть відповідати інтересам Кремля, оскільки здатна посилити внутрішньополітичну нестабільність у Сполучених Штатах. Водночас він застеріг від перебільшення ролі українського питання у виборчих процесах США.

Окремо експерт звернув увагу на економічний фактор, зазначивши, що для Трампа наразі не є вигідним різкий тиск на Росію, зокрема через ситуацію на глобальному нафтовому ринку та роль російської нафти у частковому балансуванні постачання сировини.

"А тепер про самі переговори. Путін може погодитися на заморозку тільки під дуже вагомим зовнішнім тиском. І цей тиск, виходячи з нинішніх вводних, можуть зробити або Китай або спільно Китай та США. Тому, на жаль, переговори мінімально залежать від виборів в Штатах", — підсумував Денисенко. 

Портал "Коментарі" вже писав, що представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що Росія стикається зі зростаючими труднощами у поповненні своїх збройних сил, адже залучення нових військових стає дедалі складнішим завданням.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини