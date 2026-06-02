"Прагнуть занурити у неіснуючу реальність": озвучено жорстку заяву про вірогідність миру до зими

Клименко Елена
Політолог Вадим Денисенко заявив, що припущення про можливе встановлення миру до листопада 2026 року через політичні інтереси президента США Дональда Трампа перед виборами до Конгресу та Сенату є відірваними від реальності. Свою позицію він виклав у дописі на Facebook, підкресливши, що подібні прогнози формують хибне уявлення про перебіг війни.
За словами експерта, найбільш радикальні версії цієї теорії навіть припускають, що російський лідер Володимир Путін нібито може домовитися з Трампом про тимчасове припинення бойових дій задля політичної вигоди республіканців на виборах у США. Втім, Денисенко вважає такі сценарії нереалістичними.
Він наголосив, що подібні припущення мають мало спільного з реальним станом справ, оскільки у Трампа відсутні дієві механізми впливу на Путіна, які могли б змусити Кремль припинити війну.
"По-друге, Путін не може ось так просто завершити війну. Це не зрозуміє ніхто в Росії. Ні народ, ні еліти. Навіть антивоєнні. Така зупинка означатиме, що Путін неймовірний слабкий. А він не може собі це дозволити. Тому всі ці історії про домовленості з Трампом – міфічні", — зазначив політолог.
Денисенко також припустив, що потенційна перемога демократів у Конгресі США може навіть відповідати інтересам Кремля, оскільки здатна посилити внутрішньополітичну нестабільність у Сполучених Штатах. Водночас він застеріг від перебільшення ролі українського питання у виборчих процесах США.
Окремо експерт звернув увагу на економічний фактор, зазначивши, що для Трампа наразі не є вигідним різкий тиск на Росію, зокрема через ситуацію на глобальному нафтовому ринку та роль російської нафти у частковому балансуванні постачання сировини.
"А тепер про самі переговори. Путін може погодитися на заморозку тільки під дуже вагомим зовнішнім тиском. І цей тиск, виходячи з нинішніх вводних, можуть зробити або Китай або спільно Китай та США. Тому, на жаль, переговори мінімально залежать від виборів в Штатах", — підсумував Денисенко.
Портал "Коментарі" вже писав, що представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що Росія стикається зі зростаючими труднощами у поповненні своїх збройних сил, адже залучення нових військових стає дедалі складнішим завданням.