"Стремятся погрузить в несуществующую реальность": озвучено жесткое заявление о вероятности мира к зиме

Политолог Вадим Денисенко заявил, что предположение о возможном установлении мира до ноября 2026 года из-за политических интересов президента США Дональда Трампа перед выборами в Конгресс и Сенат оторваны от реальности. Свою позицию он изложил в сообщении на Facebook, подчеркнув, что подобные прогнозы формируют ошибочное представление о ходе войны.

По словам эксперта, наиболее радикальные версии этой теории даже предполагают, что российский лидер Владимир Путин якобы может договориться с Трампом о временном прекращении боевых действий ради политической выгоды республиканцев на выборах в США. Впрочем, Денисенко считает такие сценарии нереалистичными.

Он отметил, что подобные предположения имеют мало общего с реальным положением дел, поскольку у Трампа отсутствуют действенные механизмы влияния на Путина, которые могли бы заставить Кремль прекратить войну.

"Во-вторых, Путин не может вот так просто завершить войну. Это не поймет никто в России. Ни народ, ни элиты. Даже антивоенные. Такая остановка будет означать, что Путин невероятно слабый. А он не может себе это позволить. Поэтому все эти истории о договоренностях с Трампом – мифические", – отметил политолог.

Денисенко также предположил, что потенциальная победа демократов в Конгрессе США может даже отвечать интересам Кремля, поскольку способна усугубить внутриполитическую нестабильность в Соединенных Штатах. В то же время, он предостерег от преувеличения роли украинского вопроса в избирательных процессах США.

Отдельно эксперт обратил внимание на экономический фактор, отметив, что для Трампа пока не выгодно резкое давление на Россию, в частности из-за ситуации на глобальном нефтяном рынке и роли российской нефти в частичной балансировке поставок сырья.

"А теперь о самих переговорах. Путин может согласиться на заморозку только под очень весомым внешним давлением. И это давление, исходя из нынешних вводных, могут оказать либо Китай или совместно Китай и США. Поэтому, к сожалению, переговоры минимально зависят от выборов в Штатах", — подытожил Денисенко.

