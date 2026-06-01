Путін за крок до найгіршого сценарію у війні: стало відомо про непереборні проблеми Кремля

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що Росія стикається зі зростаючими труднощами у поповненні своїх збройних сил, адже залучення нових військових стає дедалі складнішим завданням.

Під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки" він наголосив, що російська влада вже тривалий час системно працює над розширенням джерел поповнення армії. Зокрема, за його словами, Кремль намагається активізувати вербування іноземних найманців, паралельно посилюючи відповідні програми та канали залучення людського ресурсу.

Юсов підкреслив, що мобілізаційні та рекрутингові заходи в Росії не припинялися протягом усього періоду повномасштабної війни. Вони постійно адаптуються до втрат на фронті, які залишаються значними.

За його словами, головна причина такої активності очевидна — необхідність компенсувати втрати особового складу. Однак нинішні масштаби набору вже не здатні повністю перекривати втрати, які російська армія зазнає під час бойових дій.

"Для чого їм нові люди? Все логічно. Втрати треба компенсовувати, і масштаби рекрутингу ледь покривають втрати на полі бою", — пояснив представник ГУР.

Він також зазначив, що для керівництва Росії це перетворюється на серйозний виклик. Кремль змушений шукати нові способи поповнення армії, оскільки традиційні механізми, включно з мобілізацією ув’язнених та так званих "штрафників", уже не дають достатнього результату.

"Така криза для Путіна наростає, і очевидно, що вони будуть вживати додаткових заходів", — додав Юсов.

