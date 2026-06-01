Путин в шаге от худшего сценария в войне: стало известно о непреодолимых проблемах Кремля

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что Россия сталкивается с растущими трудностями в пополнении своих вооруженных сил, ведь привлечение новых военных становится все более сложной задачей.

Во время международного форума "Архитектура безопасности" он подчеркнул, что российские власти уже долгое время системно работают над расширением источников пополнения армии. В частности, по его словам, Кремль пытается активизировать вербовку иностранных наемников, параллельно усиливая соответствующие программы и каналы привлечения человеческого ресурса.

Юсов подчеркнул, что мобилизационные и рекрутинговые мероприятия в России не прекращались в течение всего периода полномасштабной войны. Они постоянно адаптируются к потерям на фронте, которые остаются значительными.

По его словам, главная причина такой активности очевидна – необходимость компенсировать потери личного состава. Однако нынешние масштабы набора уже не способны полностью перекрывать потери, которые российская армия терпит во время боевых действий.

"Для чего им новые люди? Все логично. Потери нужно компенсировать и масштабы рекрутинга едва покрывают потери на поле боя", — пояснил представитель ГУР.

Он также отметил, что для руководства России это превращается в серьезный вызов. Кремль вынужден искать новые способы пополнения армии, поскольку традиционные механизмы, включая мобилизацию заключенных и так называемых "штрафников", уже не дают достаточного результата.

"Такой кризис для Путина нарастает, и очевидно, что они будут принимать дополнительные меры", — добавил Юсов.

