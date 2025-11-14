ППО вже безсиле: стало відомо про "слабку ланку" Кремля в Україні

Російські окупанти значно активізували використання балістичних ракет у війні проти України, що робить необхідним посилення української протиповітряної оборони. Про це в ефірі "Українського радіо" розповів авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Фото: з відкритих джерел

"Ворог застосовує величезну кількість повітряних об'єктів. Під час масованого обстрілу 8 листопада було запущено 32 балістичні ракети. Це яскраво демонструє тенденцію – ворог збільшує кількість балістики, що направляється на нашу територію", – зазначив він.

Храпчинський навів приклад минулого місяця: лише у жовтні Росія випустила близько 95 ракет "Іскандер-М" по різних об’єктах в Україні.

"Важливо враховувати ефективність сучасних систем ППО. Наприклад, у зоні відповідальності Patriot ефективність становила близько 67%. Це не ідеальний показник – якби було 70–80%, можна було б говорити про надійну роботу системи", – пояснив експерт.

Він підкреслив, що російська сторона ретельно аналізує розташування українських систем протиповітряної оборони та знаходить їхні слабкі точки.

"Якщо система ППО розташована на Київщині і має лише дві пускові установки, ворог оцінює, скільки ракет може пройти. Він використовує ці вразливі місця та, завдяки кількості атак, пробиває нашу оборону", – додав Храпчинський.

Портал "Коментарі" вже писав, що корупційні схеми в Енергоатомі, ймовірно, мали підтримку найвищого керівництва держави і використовувалися для посилення політичного впливу та переформатування державних інституцій. Про це в ефірі Espreso заявив політичний експерт Володимир Цибулько.