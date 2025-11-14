ПВО уже бессильно: стало известно о "слабом звене" Кремля в Украине

Российские оккупанты значительно активизировали использование баллистических ракет в войне против Украины, что делает необходимым усиление украинской противовоздушной обороны. Об этом в эфире "Украинского радио" рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Фото: из открытых источников

"Враг применяет огромное количество воздушных объектов. Во время массированного обстрела 8 ноября было запущено 32 баллистических ракеты. Это ярко демонстрирует тенденцию – враг увеличивает количество баллистики, направляемой на нашу территорию", – отметил он.

Храпчинский привел пример в прошлом месяце: только в октябре Россия выпустила около 95 ракет "Искандер-М" по разным объектам в Украине.

"Важно учитывать эффективность современных систем ПВО. Например, в зоне ответственности Patriot эффективность составляла около 67%. Это не идеальный показатель – если бы было 70–80%, можно было бы говорить о надежной работе системы", – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что российская сторона тщательно анализирует расположение украинских систем противовоздушной обороны и находит их слабые точки.

"Если система ПВО расположена в Киевской области и имеет только две пусковые установки, враг оценивает, сколько ракет может пройти. Он использует эти уязвимые места и, благодаря количеству атак, пробивает нашу оборону", — добавил Храпчинский.

