Влада відкрито покривала корупцію в "Енергоатомі": озвучено беззаперечні докази

Корупційні схеми в Енергоатомі, ймовірно, мали підтримку найвищого керівництва держави і використовувалися для посилення політичного впливу та переформатування державних інституцій. Про це в ефірі Espreso заявив політичний експерт Володимир Цибулько.

Фото: з відкритих джерел

За словами Цибулька, керівництво країни намагалося контролювати НАБУ, просуваючи на посаду його керівника того, кого вважали надійним партнером.

“Вони сподівалися, що він стане їхнім союзником, очолить НАБУ і вирішуватиме, хто і які справи розслідуватиме. Але НАБУ виявилося горизонтальною структурою, і детективи працюють незалежно по своїх темах. Якщо виникала загроза для них, справу вилучали і передавали в інше відомство, де її тихо "хоронили", — зазначив експерт.

Цибулько підкреслив, що система гіперконцентрації влади, створена Зеленським, передбачає контроль над усім.

“Не міг Зеленський не знати, що кошти з Енергоатому відбирають і направляють на оплату, наприклад, фракцій або на лобістські підкупи. Тобто ці гроші обслуговували політичні інтереси”, — додав він.

“Річ у тому, що ця корупція не заради власного збагачення, а заради переформатування державних інституцій. Вони знищували їх через підкуп, хабарі та зміну керівництва. Інструменти були доволі різноманітні. У системі гіперцентралізації неможливо, щоб Зеленський не знав, що відбувається в кожному міністерстві. Більшість рішень ухвалювали навіть не у самих міністерствах, а в офісах, можливо, не на Банковій, можливо, у квартирі Міндіча. Але основні рішали відбувалися у прямому контакті із Зеленським, або, якщо не з ним — то з Єрмаком”, — резюмував Цибулько.

Як вже писали "Коментарі", у Києві та Київській області стався один із наймасштабніших обстрілів за всю війну, що завдав значних наслідків, написав у Telegram відомий блогер Миколаївський Ваньок.