Власти открыто покрывали коррупцию в "Энергоатоме": озвучены безоговорочные доказательства
Власти открыто покрывали коррупцию в "Энергоатоме": озвучены безоговорочные доказательства

Зеленский не мог быть не в курсе, что средства из Энергоатома отбирают и направляют на финансирование фракций или на лоббистские выплаты

14 ноября 2025, 08:45
Автор:
Клименко Елена

Коррупционные схемы в Энергоатоме, вероятно, имели поддержку высшего руководства государства и использовались для усиления политического влияния и переформатирования государственных институций. Об этом в эфире Espreso заявил политический эксперт Владимир Цыбулько.

Власти открыто покрывали коррупцию в "Энергоатоме": озвучены безоговорочные доказательства

По словам Цыбулько, руководство страны пыталось контролировать НАБУ, продвигая на должность его руководителя того, кого считали надежным партнером.

"Они надеялись, что он станет их союзником, возглавит НАБУ и будет решать, кто и какие дела будет расследовать. Но НАБУ оказалось горизонтальной структурой, и детективы работают независимо по своим темам. Если возникала угроза для них, дело изымали и передавали в другое ведомство, где его тихо "хоронили", — отметил эксперт.

Цыбулько подчеркнул, что система гиперконцентрации власти, созданная Зеленским, подразумевает контроль над всем.

"Не мог Зеленский не знать, что средства из Энергоатома отбирают и направляют на оплату, например, фракций или на лоббистские подкупы. То есть, эти деньги обслуживали политические интересы", — добавил он.

"Дело в том, что эта коррупция не ради собственного обогащения, а ради переформатирования государственных институций. Они уничтожали их из-за подкупа, взяток и смены руководства. Инструменты были достаточно разнообразны. В системе гиперцентрализации невозможно, чтобы Зеленский не знал, что происходит в каждом министерстве. Большинство решений принимали даже не в самих, а даже не принимали даже не в самом министерстве. Банковой, возможно, в квартире Миндича. Но основные решали происходили в прямом контакте с Зеленским, или если не с ним — то с Ермаком", — резюмировал Цыбулько.

Источник: https://espreso.tv/suspilstvo-osnovni-rishali-buli-u-pryamomu-kontakti-z-zelenskim-tsibulko-pro-koruptsiyu-v-energoatomi
