ППО України суттєво посилиться: яку зброю вперше передасть Франція

Україна отримає перший зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони SAMP/T NG новітньої версії у 2026 році. Про це повідомив оглядач французької військової допомоги French Aid to Ukraine з посиланням на компанію Thales.

Система SAMP/TNG. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Thales підтвердила введення системи SAMP/T NG в експлуатацію у Франції та Італії, а перші поставки до України заплановані на 2026 рік. Підставою для таких висновків стали успішні перші кваліфікаційні стрільби французької версії комплексу, що відбулися у грудні 2025 року. У релізі Thales також підтверджено, що серійні поставки нової модифікації стартують наступного року.

Оглядач нагадав і слова президента Франції Еммануеля Макрона, який раніше заявляв, що після завершення розробки система буде насамперед розгорнута в Україні.

"Ми домовилися, що ця система, після розробки, буде спочатку розгорнута в Україні та працюватиме в Україні", – наголосив Макрон.

Згідно з новою двосторонньою оборонною угодою, підписаною у листопаді, Україна має отримати загалом вісім комплексів SAMP/T NG. Кожен з них включає шість пускових установок, тож загальна кількість пускових для Повітряних сил ЗСУ сягне 48 одиниць. Договір розрахований на десять років і передбачає не лише постачання систем ППО, а й спільні проєкти з розробки та виробництва безпілотників, перехоплювачів і керованих авіабомб.

Наразі SAMP/T є ключовим елементом протиповітряної оборони Франції та Італії. У жовтні Thales також оголосила про початок серійного виробництва радарів Ground Fire, призначених для комплексу SAMP/T NG, що підкреслює високий технологічний рівень нової системи.

