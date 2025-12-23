logo

Главная Новости Общество Война с Россией ПВО Украины существенно усилится: какое оружие впервые передаст Франция
commentss НОВОСТИ Все новости

ПВО Украины существенно усилится: какое оружие впервые передаст Франция

Франция впервые передаст Украине SAMP/T NG новой версии

23 декабря 2025, 11:53
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина получит первый зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны SAMP/T NG новой версии в 2026 году. Об этом сообщил обозреватель французской военной помощи French Aid to Ukraine со ссылкой на компанию Thales.

ПВО Украины существенно усилится: какое оружие впервые передаст Франция

Система SAMP/T NG. Фото: из открытых источников

По его словам, Thales подтвердила введение системы SAMP/T NG в эксплуатацию во Франции и Италии, а первые поставки в Украину запланированы на 2026 год. Основанием для таких выводов стали успешные первые квалификационные стрельбы французской версии комплекса, состоявшиеся в декабре 2025 года. В релизе Thales также подтверждено, что серийные поставки новой модификации стартуют в следующем году.

Обозреватель напомнил и слова президента Франции Эммануэля Макрона, ранее заявлявшего, что после завершения разработки система будет, прежде всего, развернута в Украине.

"Мы договорились, что эта система после разработки будет сначала развернута в Украине и будет работать в Украине", — подчеркнул Макрон.

Согласно новому двустороннему оборонному соглашению, подписанному в ноябре, Украина должна получить в общей сложности восемь комплексов SAMP/T NG. Каждая из них включает шесть пусковых установок, поэтому общее количество пусковых для Воздушных сил ВСУ составит 48 единиц. Договор рассчитан на десять лет и предусматривает не только поставки систем ПВО, но и совместные проекты по разработке и производству беспилотников, перехватчиков и управляемых авиабомб.

SAMP/T является ключевым элементом противовоздушной обороны Франции и Италии. В октябре Thales также объявила о начале серийного производства радаров Ground Fire, предназначенных для комплекса SAMP/T NG, подчеркивающего высокий технологический уровень новой системы.

Читайте на портале "Комментарии" — война России против Украины, вероятнее всего, завершится уже в следующем году и на условиях, которые будут крайне неблагоприятными для Киева. Такой вывод делает обозреватель Politico Джейми Деттмер, анализируя последние решения и разногласия внутри Европейского Союза.




Источник: https://x.com/aidefranceukr/status/2003222106264555754?s=20
