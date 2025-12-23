Похмурий прогноз для Києва: на яких умовах війна закінчиться у 2026 році

Війна Росії проти України, найімовірніше, завершиться вже наступного року і на умовах, які будуть вкрай несприятливими для Києва. Такий висновок робить оглядач Politico Джеймі Деттмер, аналізуючи останні рішення та розбіжності всередині Європейського Союзу.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, ключовим чинником негативного сценарію став провал ініціативи щодо використання заморожених російських активів на суму близько 210 млрд. євро. Ці кошти розглядалися як основа для так званого репараційного кредиту, який мав забезпечити Україні фінансову стійкість і можливість продовжувати військові дії в найближчі роки.

Деттмер зазначає, що ЄС все ж таки погодив надання Києву кредиту у розмірі 90 млрд євро під гарантії загальноєвропейського бюджету. Цей крок дозволить уникнути гострого дефіциту коштів на початку наступного року, проте пакет розрахований лише на два роки і, на думку оглядача, не здатний забезпечити Україні довгострокову можливість продовжувати опір.

Незважаючи на це, низка європейських лідерів після угоди про фінансування висловили обережний оптимізм і допустили появу додаткового кредиту, який опосередковано пов'язаний з російськими активами. Однак, як підкреслює автор, такі очікування можуть виявитися передчасними і безпосередньо залежатимуть від параметрів можливої мирної угоди.

Отримання нового кредиту ускладнюється політичними розбіжностями всередині ЄС. Угорщина, Словаччина та Чехія вже відмовилися брати участь у спільній програмі запозичень, і не виключено, що їх приклад наслідуватимуть й інші країни. При цьому розраховувати на підтримку США також проблематично, оскільки Дональд Трамп, як і раніше, перебуває у Білому домі.

Хоча прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер назвав досягнуту угоду "перемогою для України та фінансової стабільності ЄС", у Кремлі ситуацію сприймають інакше. На думку Деттмера, розбіжності серед європейських лідерів лише зміцнюють упевненість Володимира Путіна у тому, що час працює на Росію.

