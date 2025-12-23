Война России против Украины, вероятнее всего, завершится уже в следующем году и на условиях, которые будут крайне неблагоприятными для Киева. Такой вывод делает обозреватель Politico Джейми Деттмер, анализируя последние решения и разногласия внутри Европейского союза.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По его оценке, ключевым фактором негативного сценария стал провал инициативы по использованию замороженных российских активов на сумму около 210 млрд евро. Эти средства рассматривались как основа для так называемого "репарационного кредита", который должен был обеспечить Украине финансовую устойчивость и возможность продолжать военные действия в ближайшие годы.

Деттмер отмечает, что ЕС все же согласовал предоставление Киеву кредита в размере 90 млрд евро под гарантии общеевропейского бюджета. Этот шаг позволит избежать острого дефицита средств в начале следующего года, однако пакет рассчитан лишь на два года и, по мнению обозревателя, не способен обеспечить Украине долгосрочную возможность продолжать сопротивление.

Несмотря на это, ряд европейских лидеров после соглашения о финансировании выразили осторожный оптимизм и допустили появление дополнительного кредита, косвенно связанного с российскими активами. Однако, как подчеркивает автор, такие ожидания могут оказаться преждевременными и будут напрямую зависеть от параметров возможного мирного соглашения.

Получение нового кредита осложняется и политическими разногласиями внутри ЕС. Венгрия, Словакия и Чехия уже отказались участвовать в совместной программе заимствований, и не исключено, что их примеру последуют и другие страны. При этом рассчитывать на поддержку США также проблематично, поскольку Дональд Трамп по-прежнему находится в Белом доме.

Хотя премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал достигнутое соглашение "победой для Украины и финансовой стабильности ЕС", в Кремле ситуацию воспринимают иначе. По мнению Деттмера, разногласия среди европейских лидеров лишь укрепляют уверенность Владимира Путина в том, что время работает на Россию.

