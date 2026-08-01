ППО на межі: названо єдиний спосіб зупинити балістичний терор Росії

Російські терористичні війська в ніч проти 1 серпня завдали удару по Києву. Відомо про 9 загиблих, кількість поранених зростає. Про це повідомляє ДСНС України. Ворог в чергове радіє, а Україна задається питанням, як далі бути, враховуючи, що потрібної кількості ракета до ППО у нас найближчим часом точно не буде, адже у союзників, певно, їх немає у наявній кількості. Та й Трамп не радує своїми заявами про небажання передавати іншим країнам, включаючи Україну, ліцензію на виробництво ракет до систем Patriot. Як на вашу думку треба діяти Україні, щоб все ж посилити власну ППО? Можливо активніше наносити далекобійні удари? Що має бути знищено у РФ, щоб таких страшних ударів, яких зазнав Київ та інші міста, зокрема прифронтові, стало менше? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Удар по Києву. Фото: з відкритих джерел

Проти балістики у нас засобів не так багато

Експерт Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник зазначив, що станом на сьогодні для посилення ППО жодного іншого виходу, окрім, як закупівлі зброї за кордоном та інвестування у власні розбробки – у нас немає.

Співрозмовник порталу "Коментарі" наголошує, Україна побудувала доволі ефективну систему малого ППО, ми стали ефективні проти "шахедів", але проти балістики у нас засобів не так багато.

"Тим більше, Америка не буде поспішати давати нам зброю, не буде поспішати продавати, тому що вони самі починають процес нарощування власних запасів", – зазначив експерт.

Микола Мельник переконаний, що для того, щоб таких кривавих прильотів було менше в Україні в Російській Федерації мають бути знищені летовища та літаки, а також кораблі в Каспійському морі, з яких іноді запускається балістика.

"І, я думаю, що наші спецслужби, наші Сили оборони працюють над цим, але в нас доволі обмежені засоби для того, щоб знищити все, що може запустити по нам балістику. Тому дійсно треба продовжувати діпстрайки, мідлстрайки, але це навряд чи зупинить балістичні атаки по Києву і взагалі по Україні", – констатував експерт.

Треба уражати пускові установки ворога

Директор Міжнародного інституту політичної філософії, політичний аналітик Віктор Савінов зазначив, вже всім зрозуміло, що ніхто нам не дасть достатньо протиракет ППО, щоб збивати всі російські, а віднедавна ще й північнокорейські ракети.

"Навіть, якщо раптом Трамп би і захотів, а він не хоче, цих ракет просто немає. Захід їх не виробляє і не вироблятиме в потрібній кількості ще кілька років щонайменше. І ніякі ліцензії на виробництво цих ракет нам, навіть якщо їх дадуть, теж нічого не змінять в середньостроковій перспективі. Тож, згідно елементарної формальної логіки, єдиний варіант протидії балістичному терору – це зворотня щодо ППО, якого в нас нема, дія. Тобто, удари по виробництвах ракет та безпосередньо по самих ракетних пускових установках. В момент їх розгортання перед ударом по нам. Тим більше, успішні прецеденти вже були – наприклад, в червні 2025 р., коли Силам Оборони вдалося накрити кілька ПУ в районі клятих Клинців на Брянщині. Прямо перед тим, як ці ПУ мали наносити удар по Києву", – зазначив експерт.

Він продовжує, не кажучи вже про удари по заводах, які виробляють компоненти до російських ракет. Тут взагалі очі розбігаються — "Кремній Ел" в Брянську, і Волгоград, і Чебоксари. Діп страйки за останні пів року дійсно дотяглися багато куди. Правда, на жаль, нема в цьому переліку Воткінська, де цим ракетам "голови" роблять. Тобто, найважливішого заводу, по суті.

"Наші пріоритети мають зміститися в бік того, що реальне в плані реалізації. Впевнений, що ми можемо уражати пускові з ракетами. І це буде більш ефективним ППО за саме ППО. Бо ракета, яка не вилетіла, не потребує нічого для збиття себе, а, якщо ще й уражена пускова установка, то не вилетять ніколи вже 4 ракети, а час на виробництво нової у ворога займе від року і більше. Свідомо не втягуюся в дискусію про те, де ж наші балістичні ракети, які нам обіцяли вже давно. Риторичні питання задавати до стінки сенсу не бачу, а для ураження ПУ з головою вистачить і дронів. Головне – просто попасти, а там, з величезною долею вірогідності, вторинна детонація самих ракет прекрасно компенсує не захмарну кількість Б/К на дроні", – зазначив експерт.

Він підсумовує, дронів у нас вистачає, головне питання – вчасне виявлення російських ПУ при розгортанні на бойовій позиції, що неможливо без допомоги партнерів. Тож військово-політичному керівництву наразі треба кинути всі зусилля на те, щоб інформація по ПУ ворога була якнайшвидшою і точною. В достатній мірі для того, щоб встигнути нанести по ним удар дронами в момент розгортання і виходу на бойові позиції, адже кількість робочих ПУ у ворога досить обмежена. І втрата навіть кількох буде критичною.

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