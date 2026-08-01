ППО на межі: названо єдиний спосіб зупинити балістичний терор Росії

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Кравцев Сергей
Російські терористичні війська в ніч проти 1 серпня завдали удару по Києву. Відомо про 9 загиблих, кількість поранених зростає. Про це повідомляє ДСНС України. Ворог в чергове радіє, а Україна задається питанням, як далі бути, враховуючи, що потрібної кількості ракета до ППО у нас найближчим часом точно не буде, адже у союзників, певно, їх немає у наявній кількості. Та й Трамп не радує своїми заявами про небажання передавати іншим країнам, включаючи Україну, ліцензію на виробництво ракет до систем Patriot. Як на вашу думку треба діяти Україні, щоб все ж посилити власну ППО? Можливо активніше наносити далекобійні удари? Що має бути знищено у РФ, щоб таких страшних ударів, яких зазнав Київ та інші міста, зокрема прифронтові, стало менше? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.
Удар по Києву. Фото: з відкритих джерел
Експерт Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник зазначив, що станом на сьогодні для посилення ППО жодного іншого виходу, окрім, як закупівлі зброї за кордоном та інвестування у власні розбробки – у нас немає.
Співрозмовник порталу "Коментарі" наголошує, Україна побудувала доволі ефективну систему малого ППО, ми стали ефективні проти "шахедів", але проти балістики у нас засобів не так багато.
Микола Мельник переконаний, що для того, щоб таких кривавих прильотів було менше в Україні в Російській Федерації мають бути знищені летовища та літаки, а також кораблі в Каспійському морі, з яких іноді запускається балістика.
Директор Міжнародного інституту політичної філософії, політичний аналітик Віктор Савінов зазначив, вже всім зрозуміло, що ніхто нам не дасть достатньо протиракет ППО, щоб збивати всі російські, а віднедавна ще й північнокорейські ракети.
Він продовжує, не кажучи вже про удари по заводах, які виробляють компоненти до російських ракет. Тут взагалі очі розбігаються — "Кремній Ел" в Брянську, і Волгоград, і Чебоксари. Діп страйки за останні пів року дійсно дотяглися багато куди. Правда, на жаль, нема в цьому переліку Воткінська, де цим ракетам "голови" роблять. Тобто, найважливішого заводу, по суті.
Він підсумовує, дронів у нас вистачає, головне питання – вчасне виявлення російських ПУ при розгортанні на бойовій позиції, що неможливо без допомоги партнерів. Тож військово-політичному керівництву наразі треба кинути всі зусилля на те, щоб інформація по ПУ ворога була якнайшвидшою і точною. В достатній мірі для того, щоб встигнути нанести по ним удар дронами в момент розгортання і виходу на бойові позиції, адже кількість робочих ПУ у ворога досить обмежена. І втрата навіть кількох буде критичною.
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