Крим у паніці: що сталося після серії потужних вибухів

У тимчасово окупованому Криму ніч на 1 серпня супроводжувалася серією вибухів одразу в кількох районах півострова. Місцеві жителі повідомляли про гучні бавовни, роботу російських засобів протиповітряної оборони, проліт безпілотників і виникнення пожеж поблизу військових об'єктів. Офіційного підтвердження причин події наразі немає.

Вибухи у Криму. Фото: із відкритих джерел

За свідченнями очевидців, перші події почали розгортатися близько 23.45 в районі селища Кача. Там, як стверджується, були чутні звуки роботи мобільної вогневої групи, після чого були два вибухи, один з яких виявився особливо потужним.

За кілька хвилин сильний вибух пролунав біля Балаклавської теплоелектростанції. Жителі Севастополя також повідомляли про стрілянину та нові вибухи неподалік енергетичної інфраструктури. У районі мису Фіолент, за словами очевидців, активно працював російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир". Після прольоту безпілотників місцеві жителі заявили про влучення по невідомому об'єкту, повторну детонацію та виникнення масштабної пожежі.

Загалом, за підрахунками очевидців, у різних районах було чути близько восьми вибухів. Після них над місцевістю з'явилася яскрава заграва, а густий дим розтягнувся на відстань до двох кілометрів.

Місцеві Telegram-канали припускають, що пожежа могла виникнути в районі розташування 475 центру радіоелектронної боротьби на мисі Фіолент або на позиціях російської протиповітряної оборони на висотах Кая-Баш біля Балаклави. Водночас жителі Керчі повідомляли про нові вибухи з боку Войкового району.

Російська окупаційна влада поки не публікувала офіційної інформації про причини інциденту, масштаби руйнувань та можливих постраждалих. Повідомлення очевидців вимагають незалежного підтвердження.

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