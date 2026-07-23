Взрывы в Ялте, Феодосии и Евпатории: что известно об одной из самых мощных атак на Крым

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 23 июля вновь прогремела серия мощных взрывов. По сообщениям местных жителей и мониторинговых каналов, полуостров подвергся масштабной атаке беспилотников, целью которой могли стать объекты российской противовоздушной обороны и энергетической инфраструктуры.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

О взрывах сообщали жители Ялты, Феодосии, Евпатории и Севастополя. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил воздушную тревогу и заявил о работе российских средств ПВО по беспилотникам.

По данным мониторинговых ресурсов, одной из вероятных целей атаки стали позиции российской противовоздушной обороны на Федюхиных высотах в районе Балаклавской теплоэлектростанции. Кроме того, очевидцы сообщили о двух ударах по электроподстанции в поселке Гаспра возле Ялты. Еще один крупный пожар вспыхнул на подстанции в Приморском.

Проблемы с энергоснабжением на полуострове сохраняются уже не первый день. После предыдущих атак часть Алушты более суток остается без электричества. Новые удары могут еще больше осложнить работу энергетической системы оккупированного региона.

Нынешняя атака стала продолжением серии операций украинских беспилотников. Ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что в ночь на 19 июля украинские подразделения успешно поразили 13 электрических подстанций в Крыму, а также четыре судна российского "теневого флота" в Черном море.

Мониторинговый канал "Крымский ветер" также сообщил, что ночью интенсивная работа российской ПВО фиксировалась в районе Феодосии. По словам очевидцев, несмотря на большое количество военных, перехватить все воздушные цели оккупантам не удалось. Официальной информации о масштабах повреждений российская сторона пока не публикует.

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