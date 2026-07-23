Вибухи в Ялті, Феодосії та Євпаторії: що відомо про одну з найпотужніших атак на Крим

У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 23 липня знову пролунала серія потужних вибухів. За повідомленнями місцевих жителів та моніторингових каналів, півострів зазнав масштабної атаки безпілотників, метою якої могли стати об'єкти російської протиповітряної оборони та енергетичної інфраструктури.

Вибухи у Криму. Фото: із відкритих джерел

Про вибухи повідомляли мешканці Ялти, Феодосії, Євпаторії та Севастополя. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив повітряну тривогу та заявив про роботу російських засобів ППО з безпілотників.

За даними моніторингових ресурсів, однією з можливих цілей атаки стали позиції російської протиповітряної оборони на висотах Федюхи в районі Балаклавської теплоелектростанції. Крім того, очевидці повідомили про два удари по електропідстанції у селищі Гаспра біля Ялти. Ще одна велика пожежа спалахнула на підстанції у Приморському.

Проблеми з енергопостачанням на острові зберігаються вже не перший день. Після попередніх атак частина Алушти більше за добу залишається без електрики. Нові удари можуть ускладнити роботу енергетичної системи окупованого регіону.

Нинішня атака стала продовженням серії операцій українських безпілотників. Раніше командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що в ніч на 19 липня українські підрозділи успішно вразили 13 електричних підстанцій у Криму, а також чотири судна російського "тіньового флоту" у Чорному морі.

Моніторинговий канал "Кримський вітер" також повідомив, що вночі інтенсивна робота російської ППО фіксувалася в Феодосії. За словами очевидців, незважаючи на велику кількість військових, перехопити всі повітряні цілі окупантам не вдалося. Офіційної інформації про масштаби пошкоджень російська сторона поки що не публікує.

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