Крым в панике: что произошло после серии мощных взрывов

Во временно оккупированном Крыму ночь на 1 августа сопровождалась серией взрывов сразу в нескольких районах полуострова. Местные жители сообщали о громких хлопках, работе российских средств противовоздушной обороны, пролете беспилотников и возникновении пожаров вблизи военных объектов. Официального подтверждения причин происшествия пока нет.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

По свидетельствам очевидцев, первые события начали разворачиваться около 23:45 в районе поселка Кача. Там, как утверждается, были слышны звуки работы мобильной огневой группы, после чего последовали два взрыва, один из которых оказался особенно мощным.

Спустя несколько минут сильный взрыв прогремел возле Балаклавской теплоэлектростанции. Жители Севастополя также сообщали о стрельбе и новых взрывах неподалеку от энергетической инфраструктуры. В районе мыса Фиолент, по словам очевидцев, активно работал российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". После пролета беспилотников местные жители заявили о попадании по неизвестному объекту, повторной детонации и возникновении масштабного пожара.

Всего, по подсчетам очевидцев, в разных районах было слышно около восьми взрывов. После них над местностью появилось яркое зарево, а густой дым растянулся на расстояние до двух километров.

Местные Telegram-каналы предполагают, что пожар мог возникнуть в районе расположения 475-го центра радиоэлектронной борьбы на мысе Фиолент либо на позициях российской противовоздушной обороны на высотах Кая-Баш возле Балаклавы. Одновременно жители Керчи сообщали о новых взрывах со стороны района Войково.

Российские оккупационные власти пока не публиковали официальной информации о причинах инцидента, масштабах разрушений и возможных пострадавших. Сообщения очевидцев требуют независимого подтверждения.

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