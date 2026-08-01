ПВО на грани: назван единственный способ остановить баллистический террор России

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские террористические войска в ночь на 1 августа нанесли удар по Киеву. Известно о 9 погибших, количество раненых растет. Об этом сообщает ГСЧС Украины. Враг в очередной раз радуется, а Украина задается вопросом, как дальше быть, учитывая, что нужного количества ракета в ПВО у нас в ближайшее время точно не будет, ведь у союзников, вероятно, их нет в наличии. Да и Трамп не радует своими заявлениями о нежелании передавать другим странам, включая Украину, лицензию на производство ракет в систему Patriot. Как по вашему мнению, нужно действовать Украине, чтобы все же усилить собственное ПВО? Возможно ли активнее наносить дальнобойные удары? Что должно быть уничтожено в РФ, чтобы таких страшных ударов, которые понес Киев и другие города, в частности прифронтовые, стало меньше? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Удар по Киеву. Фото: из открытых источников
Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник отметил, что по состоянию на сегодняшний день для усиления ПВО никакого другого выхода, кроме как закупки оружия за рубежом и инвестирования в собственные разработки – у нас нет.
Собеседник портала "Комментарии" отмечает, что Украина построила довольно эффективную систему малого ПВО, мы стали эффективны против "шахедов", но против баллистики у нас средств не так много.
Николай Мельник убежден, что для того, чтобы таких кровавых прилетов было меньше, в Украине в Российской Федерации должны быть уничтожены аэродромы и самолеты, а также корабли в Каспийском море, из которых иногда запускается баллистика.
Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов отметил, уже всем понятно, что никто нам не даст достаточно противоракет ПВО, чтобы сбивать все российские, а недавно еще и северокорейские ракеты.
Он продолжает, не говоря уже об ударах по заводам, производящим компоненты к российским ракетам. Здесь вообще глаза разбегаются – "Кремной Эл" в Брянске, и Волгоград, и Чебоксары. Дип забастовки за последние полгода действительно дотянулись многие. Правда, к сожалению, нет в этом списке Воткинская, где этим ракетам "головы" делают. То есть, самого важного завода, по сути.
Он заключает, дронов у нас хватает, главный вопрос – своевременное выявление российских ПУ при развертывании на боевой позиции, что невозможно без помощи партнеров. Поэтому военно-политическому руководству нужно бросить все усилия на то, чтобы информация по ПУ врага была скорейшей и точной. В достаточной степени для того чтобы успеть нанести по ним удар дронами в момент развертывания и выхода на боевые позиции, ведь количество рабочих ПУ у врага достаточно ограничено. И потеря даже нескольких будет критической.
Читайте на портале "Комментарии" — Крым в панике: что произошло после серии мощных взрывов.