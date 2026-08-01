ПВО на грани: назван единственный способ остановить баллистический террор России

Российские террористические войска в ночь на 1 августа нанесли удар по Киеву. Известно о 9 погибших, количество раненых растет. Об этом сообщает ГСЧС Украины. Враг в очередной раз радуется, а Украина задается вопросом, как дальше быть, учитывая, что нужного количества ракета в ПВО у нас в ближайшее время точно не будет, ведь у союзников, вероятно, их нет в наличии. Да и Трамп не радует своими заявлениями о нежелании передавать другим странам, включая Украину, лицензию на производство ракет в систему Patriot. Как по вашему мнению, нужно действовать Украине, чтобы все же усилить собственное ПВО? Возможно ли активнее наносить дальнобойные удары? Что должно быть уничтожено в РФ, чтобы таких страшных ударов, которые понес Киев и другие города, в частности прифронтовые, стало меньше? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

Против баллистики у нас средств не так много

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник отметил, что по состоянию на сегодняшний день для усиления ПВО никакого другого выхода, кроме как закупки оружия за рубежом и инвестирования в собственные разработки – у нас нет.

Собеседник портала "Комментарии" отмечает, что Украина построила довольно эффективную систему малого ПВО, мы стали эффективны против "шахедов", но против баллистики у нас средств не так много.

"Тем более Америка не будет спешить давать нам оружие, не будет спешить продавать, потому что они сами начинают процесс наращивания собственных запасов", – отметил эксперт.

Николай Мельник убежден, что для того, чтобы таких кровавых прилетов было меньше, в Украине в Российской Федерации должны быть уничтожены аэродромы и самолеты, а также корабли в Каспийском море, из которых иногда запускается баллистика.

"И, я думаю, что наши спецслужбы, наши Силы обороны работают над этим, но у нас достаточно ограниченные средства для того, чтобы уничтожить все, что может запустить по нам баллистику. Поэтому действительно нужно продолжать дистрайки, мидлстрайки, но это вряд ли остановит баллистические атаки по Киеву и вообще по Украине", — констатировал эксперт.

Надо поражать пусковые установки врага

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов отметил, уже всем понятно, что никто нам не даст достаточно противоракет ПВО, чтобы сбивать все российские, а недавно еще и северокорейские ракеты.

"Даже если вдруг Трамп бы и захотел, а он не хочет, этих ракет просто нет. Мероприятие их не производит и не будет производить в нужном количестве еще несколько лет как минимум. И никакие лицензии на производство этих ракет нам даже если их дадут, тоже ничего не изменят в среднесрочной перспективе. Поэтому, согласно элементарной формальной логике, единственный вариант противодействия баллистическому террору – это обратное по отношению к ПВО, которого у нас нет, действие. То есть удары по производствам ракет и непосредственно по самим ракетным пусковым установкам. В момент их развертывания перед ударом по нам. Тем более, успешные прецеденты уже были – например, в июне 2025 г., когда Силам Обороны удалось накрыть несколько ПУ в районе проклятых Клинцев Брянщины. Прямо перед тем, как эти ПУ должны были наносить удар по Киеву", – отметил эксперт.

Он продолжает, не говоря уже об ударах по заводам, производящим компоненты к российским ракетам. Здесь вообще глаза разбегаются – "Кремной Эл" в Брянске, и Волгоград, и Чебоксары. Дип забастовки за последние полгода действительно дотянулись многие. Правда, к сожалению, нет в этом списке Воткинская, где этим ракетам "головы" делают. То есть, самого важного завода, по сути.

"Наши приоритеты должны сместиться в сторону того, что реально в плане реализации. Уверен, что мы можем поражать пусковые ракеты. И это будет более эффективным ПВО, чем именно ПВО. Потому что ракета, которая не вылетела, не требует ничего для сбивания себя, а если еще и поражена пусковая установка, то не вылетят никогда уже 4 ракеты, а время на производство новой у врага займет от года и больше. Сознательно не втягиваюсь в дискуссию о том, где наши баллистические ракеты, которые нам обещали уже давно. Риторические вопросы задавать к стенке смысла не вижу, а для поражения ПУ с головой хватит и дронов. Главное – просто попасть, а там, с огромной вероятностью, вторичная детонация самих ракет прекрасно компенсирует не заоблачное количество Б/К на дроне", – отметил эксперт.

Он заключает, дронов у нас хватает, главный вопрос – своевременное выявление российских ПУ при развертывании на боевой позиции, что невозможно без помощи партнеров. Поэтому военно-политическому руководству нужно бросить все усилия на то, чтобы информация по ПУ врага была скорейшей и точной. В достаточной степени для того чтобы успеть нанести по ним удар дронами в момент развертывания и выхода на боевые позиции, ведь количество рабочих ПУ у врага достаточно ограничено. И потеря даже нескольких будет критической.

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