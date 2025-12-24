Позиція доведена: у Кремлі жорстко звернулися до США через війну в Україні

У Кремлі стверджують, що “ключові параметри позиції” Росії щодо врегулювання ситуації в Україні вже доведено до американської сторони, і Москва готується до подальших контактів. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Він додав, що посланець Путіна Кирило Дмитрієв детально доповів йому про “підсумки поїздки у всіх нюансах”. На основі цих звітів, зазначає Пєсков, у Кремлі визначатимуть наступні кроки у контактах із Вашингтоном.

Що стосується 20 пунктів мирного плану, озвученого президентом України Володимиром Зеленським, а також того, яка його частина могла б бути прийнятною для Росії, Пєсков заявив, що вже надавав “відповідні роз’яснення раніше”.

Речник Кремля також прокоментував заяву віцепрезидента США Джея Ді Венса про прорив у переговорах. Пєсков повідомив, що не зрозумів, що саме мав на увазі американський посадовець, коли говорив про прорив.

Нагадаємо, Джей Ді Венс заявив: "Я отримав оновлену інформацію від наших переговірників сьогодні вранці. Тож прорив, якого, на мою думку, ми досягли, полягає в тому, що всі питання насправді винесено на поверхню".

Російські пропагандистські медіа вже поширили ці коментарі, що підтверджує їхню зацікавленість у створенні власного наративу щодо переговорного процесу.

