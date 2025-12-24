В Кремле утверждают, что "ключевые параметры позиции" России по урегулированию ситуации в Украине уже доведены до американской стороны, и Москва готовится к дальнейшим контактам. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Фото: из открытых источников

Он добавил, что посланец Путина Кирилл Дмитриев подробно доложил ему об "итоге поездки во всех нюансах". На основе этих отчетов, как отмечает Песков, в Кремле будут определять следующие шаги в контактах с Вашингтоном.

Что касается 20 пунктов мирного плана, озвученного президентом Украины Владимиром Зеленским, а также того, какая его часть могла быть приемлемой для России, Песков заявил, что уже давал "соответствующие разъяснения ранее".

Спикер Кремля также прокомментировал заявление вице-президента США Джея Ди Венса о прорыве в переговорах. Песков сообщил, что не понял, что именно имело в виду американское чиновник, когда говорил о прорыве.

Напомним, Джей Ди Вэнс заявил: "Я получил обновленную информацию от наших переговорщиков сегодня утром. Поэтому прорыв, которого, по моему мнению, мы достигли, состоит в том, что все вопросы действительно вынесены на поверхность".

Российские пропагандистские медиа уже распространили эти комментарии, что подтверждает их заинтересованность в создании собственного нарратива по переговорному процессу.

