Пожежа після удару БПЛА: що відомо про українську атаку по Росії

У Волгоградській області росії дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Тінгута", яка є важливою частиною паливної інфраструктури.

За даними моніторингових ресурсів, після атаки на об’єкті виникла пожежа, яку було видно на значній відстані — до 25 кілометрів.

Супутниковий аналіз також зафіксував термальні аномалії на території станції. Водночас остаточно підтвердити, що вони безпосередньо пов’язані з атакою, поки що неможливо.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив факт атаки безпілотників. За його словами, у Світлоярському районі сталося займання ємності з нафтопродуктами.

Станція "Тінгута" використовується для транспортування дизельного пального магістральним нафтопродуктопроводом Волгоград — Тихорецьк. Цей маршрут є одним із ключових для постачання пального на південь росії та подальшого експорту.

Експерти зазначають, що ураження подібних об’єктів може впливати як на логістику, так і на економічні можливості рф.

раніше повідомлялося про те, що у ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України здійснили удари по двох бурових платформах рф у Каспійському морі.

За попередньою інформацією, ураження зазнали льодостійкі стаціонарні платформи ЛСП-2 на родовищі імені Володимира Грайфера (колишнє Ракушечне) та ЛСП-1 на родовищі імені Юрія Корчагіна. Після влучань на об’єктах зафіксовано пожежі. Остаточні масштаби пошкоджень наразі уточнюються. Зазначається, що ці платформи розташовані у північній частині Каспійського моря — на відстані майже тисячі кілометрів від лінії бойового зіткнення. Експерти наголошують, що такі об’єкти є важливою частиною енергетичної інфраструктури рф і використовуються для забезпечення пально-мастильними матеріалами, у тому числі для потреб армії.

