Пожежа після удару БПЛА: що відомо про українську атаку по Росії

Ткачова Марія
У Волгоградській області росії дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Тінгута", яка є важливою частиною паливної інфраструктури.
За даними моніторингових ресурсів, після атаки на об’єкті виникла пожежа, яку було видно на значній відстані — до 25 кілометрів.
Супутниковий аналіз також зафіксував термальні аномалії на території станції. Водночас остаточно підтвердити, що вони безпосередньо пов’язані з атакою, поки що неможливо.
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив факт атаки безпілотників. За його словами, у Світлоярському районі сталося займання ємності з нафтопродуктами.
Станція "Тінгута" використовується для транспортування дизельного пального магістральним нафтопродуктопроводом Волгоград — Тихорецьк. Цей маршрут є одним із ключових для постачання пального на південь росії та подальшого експорту.
Експерти зазначають, що ураження подібних об’єктів може впливати як на логістику, так і на економічні можливості рф.