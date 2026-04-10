Пожар после удара БПЛА: что известно об украинской атаке по России

В Волгоградской области россии дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Тингута", являющуюся важной частью топливной инфраструктуры.

По данным мониторинговых ресурсов, после атаки на объекте возник пожар, который был виден на значительном расстоянии — до 25 километров.

Спутниковый анализ зафиксировал также термальные аномалии на территории станции. В то же время окончательно подтвердить, что они напрямую связаны с атакой, пока невозможно.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил факт атаки беспилотников. По его словам, в Светлоярском районе произошло возгорание емкости с нефтепродуктами.

Станция "Тингута" используется для транспортировки дизельного топлива по магистральному нефтепродуктопроводу Волгоград — Тихорецк. Этот маршрут является одним из ключевых для поставок топлива на юг России и дальнейшего экспорта.

Эксперты отмечают, что поражение подобных объектов может влиять как на логистику, так и на экономические возможности России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по двум буровым платформам России в Каспийском море.

По предварительной информации, поражения потерпели ледоустойчивые стационарные платформы ЛСП-2 на месторождении имени Владимира Грайфера (бывшее Ракушечное) и ЛСП-1 на месторождении имени Юрия Корчагина. После попадания на объектах зафиксированы пожары. Окончательные масштабы повреждений уточняются. Эти платформы расположены в северной части Каспийского моря — на расстоянии почти тысячи километров от линии боевого столкновения. Эксперты отмечают, что такие объекты являются важной частью энергетической инфраструктуры РФ и используются для обеспечения горюче-смазочными материалами, в том числе для нужд армии.

