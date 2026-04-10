Пожар после удара БПЛА: что известно об украинской атаке по России

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Волгоградской области россии дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Тингута", являющуюся важной частью топливной инфраструктуры.
Взрывы в России
По данным мониторинговых ресурсов, после атаки на объекте возник пожар, который был виден на значительном расстоянии — до 25 километров.
Спутниковый анализ зафиксировал также термальные аномалии на территории станции. В то же время окончательно подтвердить, что они напрямую связаны с атакой, пока невозможно.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил факт атаки беспилотников. По его словам, в Светлоярском районе произошло возгорание емкости с нефтепродуктами.
Станция "Тингута" используется для транспортировки дизельного топлива по магистральному нефтепродуктопроводу Волгоград — Тихорецк. Этот маршрут является одним из ключевых для поставок топлива на юг России и дальнейшего экспорта.
Эксперты отмечают, что поражение подобных объектов может влиять как на логистику, так и на экономические возможности России.