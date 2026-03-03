Пожежа на «тіньовому» танкері РФ у Середземному морі: можлива атака українського дрона

У центральній частині Середземного моря зафіксовано серйозний інцидент із російським судном, що входить до так званого "тіньового флоту". Мова йде про танкер для перевезення сжиженого природного газу (СПГ) Arctic Metagaz, на борту якого спалахнула потужна пожежа.

Танкер РФ у Середземному морі

Як повідомляє агентство Reuters, посилаючись на власні джерела у галузі морської безпеки, ситуація залишається критичною, а зв'язок із моряками відсутній.

"Йдеться про танкер Arctic Metagaz під російським прапором, який перебуває під санкціями США та Великої Британії... доля екіпажу невідома", — зазначають інформатори видання.

Останній раз автоматична ідентифікаційна система судна передавала дані в понеділок, коли газовоз проходив неподалік берегів Мальти. За попередніми версіями, причиною загоряння міг стати зовнішній вплив. Зокрема, розглядається варіант застосування безпілотних систем.

"За інформацією одного з джерел, судно могло бути атаковане морським дроном", — йдеться у матеріалі.

Попри відсутність офіційних доказів та підтверджень, у західних медіа активно обговорюють версію про проведення спеціальної операції українськими силами, оскільки судно залучене до експорту підсанкційних енергоресурсів РФ. Російська сторона, включно з компанією-виробником "Новатек", наразі утримується від коментарів щодо стану судна та людей на борту.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на початку грудня 2025 року Служба безпеки України провела безпрецедентну спецоперацію далеко за межами території нашої держави, уразивши російський танкер так званого "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моря. Про це повідомили поінформовані джерела в СБУ.